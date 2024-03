Wann kommt die Musik von Neil Young bei Spotify zurück?

Neil Young wird seinen kompletten Musikkatalog wieder Spotify zur Verfügung stellen. Das kündigte der Sänger am Dienstag (12. März) auf seiner Website an.

Im Januar 2022 hatte Young seine Plattenfirma und sein Management darum gebeten, seine Songs aus dem Angebot des Streamers zu entfernen, weil Spotify gleichzeitig mit Joe Rogan einen Podcaster exklusiv an sich gebunden hatte, der Verschwörungstheorien zur Bekämpfung des Coronavirus eine Plattform gab. Das sei nun nicht mehr gegeben. Rogan ist inzwischen auch auf anderen Kanälen wie Amazon Music und Apple Music zu hören. Anstatt nun auch noch diese Plattformen zu boykottieren, geht der 78-Jährige sozusagen den anderen Weg.

Dennoch ist noch unklar, wann die Musik von Neil Young wieder auf Spotify angewählt werden kann. Der Musiker nannte kein festes Datum für die Rückkehr seiner großen Alben. Am Mittwochmorgen (13. März) gab es dort noch nichts von ihm zu hören (bis auf einige wenige Lieder in Compilations, die nicht von Young herausgebracht wurden).

Als Neil Young 2022 Spotify den Rücken kehrte, dauerte es allerdings auch einen Tag, bis der Streamingdienst ernst machte. Möglicherweise hatten damals im Hintergrund Manager noch versucht, den Supergau zu verhindern und das Label des Sängers umzustimmen. Wahrscheinlicher ist aber, dass es einfach einen technischen Aufwand bedeutete, die Musik zu entfernen. Was nun auch für das Wiedereinstellen gelten könnte.

Was macht Joni Mitchell?

Unklar bleibt, ob auch Joni Mitchell ihr Spotify-Comeback bekannt geben wird. Bislang gab es kein Statement der Sängerin. Auch hier könnte es sein, dass es ganz schnell geht, weil sich die Songwriterin bewusst entschieden hatte, ihren Freund und Kollegen zu unterstützen.

Neil Young griff in seiner Mitteilung auch den Umstand auf, dass auf Spotify nach wie vor Musik in sehr niedriger Soundqualität zu hören ist und kritisierte dies deutlich. Eine Bezahloption für Hifi-Musik wurde von dem schwedischen Unternehmen bereits für 2023 angekündigt, aber bislang noch nicht eingeführt. Der Songwriter bietet seine Songs auf „Neil Young Archives“ in höchstmöglicher Klangauflösung an.