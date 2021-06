Neue Daten belegen: Vinyl-Boom bleibt ungebrochen

Wie neue statistische Werte vom Bundesverband Musikindustrie (BVMI) und GfK Entertainment belegen, wächst nicht nur das Streaming-Geschäft, sondern auch der deutsche Schallplattenmarkt. Anlässlich des diesjährigen „Record Store Day“ gaben BVMI und GfK Entertainment bekannt, dass der Vinyl-Absatz im Vergleich zum vergangenen Jahr um 21,9 Prozent – also von 3,4 auf 4,2 Millionen verkaufte Schallplatten – gestiegen sei.

Empfehlung der Redaktion Liste Das sind die 50 wertvollsten Vinyl-Platten der Welt Das sind die 50 wertvollsten Vinyl-Platten der Welt

Damit steht fest: Der seit 2007 anhaltende Schallplatten-Trend hält weiterhin an. Die Daten belegen außerdem, dass in diesem Jahr doppelt so viele Vinyls wie im Jahr 2015 und sechs Mal so viele wie 2011 gekauft wurden.

Vinyl wieder drittstärkstes Format im Markt

Dr. Florian Drücke, Vorstandsvorsitzender des BVMI, kommentierte den anhaltenden Vinyl-Boom so: „Vinyl ist mit einem Umsatzanteil von 5,5 Prozent mittlerweile wieder das drittstärkste Format im Gesamtmarkt für Musikverkäufe. Die Dynamik, die wir hier seit inzwischen vierzehn Jahren sehen, ist ungebrochen und für viele angesichts der omnipräsenten digitalen Nutzungsformen immer wieder verblüffend.“

Empfehlung der Redaktion Neuer Vinyl-Verkaufsrekord aufgestellt!

Und weiter: „Vinyl-Fans sind nach eigenen Angaben besonders musikaffin, wie unsere jährlich erhobenen Käufer:innenprofile zeigen: Die Zustimmungsrate zu dem Satz ‚Kein Tag ohne Musik‘ liegt bei 80 Prozent und damit höher als bei allen anderen Formaten. Es ist insofern davon auszugehen, dass viele Menschen auch Parallel-Nutzende sind, also etwa Vinyl kaufen und gleichzeitig streamen. Unsere Branche hält auch deshalb weiterhin alle Formate und Kanäle vor, von Vinyl bis zur Cloud, analog und digital.“

Weder Streaming noch Corona konnte den Trend brechen

Auch Dr. Mathias Giloth, Geschäftsführer von GfK Entertainment, äußerte sich zur neuen Datenlage: „Ein 70 Jahre altes und mit diversen Ausprägungen wie Picture Discs und limitierten Sondereditionen belebtes Tonträgerformat fasziniert anhaltend – und weder das enorm erfolgreiche und weiter wachsende Streaming noch die Herausforderungen während der Pandemie haben daran etwas geändert.“

Empfehlung der Redaktion Haben Sie die schon? 10 Schallplatten für die nächste Plattenjagd

Außerdem betonte er: „Besonders gefragt bleibt Rockmusik in all ihren Ausprägungen: Fast drei Viertel der 20 beliebtesten Schallplatten des laufenden Jahres stammen aus diesem Segment. Doch auch jeweils drei HipHop- und Pop-Künstler schaffen es in die Sonderauswertung. Musik ‚Made in Germany‘ zeichnet für insgesamt über ein Drittel aller Positionen verantwortlich.“

Die erfolgreichsten Platten in Deutschland

Im Zeitraum von Januar bis Mai 2021 schaffte es das Rap-Trio K.I.Z mit ihrem neuen Album „Rap über Hass“ auf Platz eins der deutschen Vinyl-Hitliste, dicht gefolgt von den Düsseldorfer Broilers mit ihrem Album „Puro Amor“ auf Platz zwei. In den Top fünf der meistverkauften Vinyl-Alben in Deutschland waren außerdem die US-Rockband Greta Van Fleet mit „The Battle At Garden’s Gate”, die Foo Fighters mit „Medicine At Midnight” sowie „Greatest Hits” von Queen.

Die Offiziellen Deutschen Vinyl-Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie e.V. ermittelt. Ihre Hitlisten werden auf der Basis von Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von 2.800 Händler*innen erstellt.