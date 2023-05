Nick Cave hat auf seinem Blog Fan-Fragen über den Songwriting-Prozess der neuen Bad-Seeds-Platte beantwortet, die nach eigenen Angaben noch in diesem Jahr erscheinen soll. Erst im vergangenen Jahr ist „Seven Psalms“, die aktuelle LP der Gruppe, auf den Markt gekommen. Eine Userin namens Sharon aus Griechenland fragte den 65-Jährigen also: „Machen Sie denn jemals Urlaub?“ und Peter aus Belgien wollte wissen: „Wie geht es mit dem Songwriting voran?“

Darauf antwortete Nick Cave via „The Red Hand Files“: „Ich werde sogar ein paar Wochen Pause von den ,Red Hand Files‘ machen, da ich ab heute wieder im Studio bin und an Songs für die neue Bad-Seeds-Platte arbeite. Ist das eine Art von Urlaub? Vielleicht.“

Über das neue Werk verriet er: „Bis jetzt klingen die Stücke großartig. Ich sage das mit einer gewissen Vorsicht, weil ich es nicht wirklich wissen werde, bis ich die Bad Seeds ins Studio bringe und wir das Album tatsächlich aufnehmen. Aber es fühlt sich sehr gut an, sehr positiv.“

Obwohl er eine Pause von seiner Blogging-Tätigkeit nehmen wolle, dürfe man ihm dort aber trotzdem weiter schreiben, betonte er: „Ich werde weiterhin jeden Tag eure Fragen lesen, also hört nicht auf zu schreiben! Ich sehe euch alle in ein paar Wochen. Alles Liebe, Nick.“

Und warum war Nick Cave bei der Krönungszeremonie von King Charles III?

Zuvor sind auf seinem Blog Fragen nach seiner „bedenklichen“ Teilnahme an der Krönungszeremonie von King Charles III. aufgetaucht. Auf die Fragen, „warum zum Teufel“ er zur Krönungszeremonie des Königs gegangen sei, antwortete er: „Ich bin kein Monarchist, kein Royalist und auch kein leuchtneder Republikaner, aber ich bin auch nicht so spektakulär uninteressiert an der Welt und ihrer Funktionsweise, so ideologisch gefangen und so verdammt mürrisch, dass ich eine Einladung zu dem wahrscheinlich wichtigsten historischen Ereignis im Vereinigten Königreich unserer Zeit ablehnen würde. Nicht nur das wichtigste, sondern auch das seltsamste, das schrägste.“

Als Antwort auf einen Briefschreiber aus Großbritannien, der fragte: „Was hätte der junge Nick Cave davon gehalten?“, schrieb der Musiker: „Der junge Nick Cave war, bei allem Respekt für den jungen Nick Cave, jung. Und wie viele junge Leute meist dement, also bin ich etwas vorsichtig, wenn ich ihn als Maßstab dafür nehme, was ich tun oder lassen sollte. Aber er war süß, das muss ich ihm lassen.“

Cave ist in Australien geboren und aufgewachsen, lebt aber seit Jahren in Großbritannien. Im Jahr 2017 wurde er zum „Officer of the Order of Australia“ ernannt – eine Auszeichnung, die im Jahr 1975 von Elizabeth II. eingeführt wurde. Die aktuelle Platte von Nick Cave und The Bad Seeds, unter der Leitung von Warren Ellis, heißt „Seven Psalms“ und erschien 2022.