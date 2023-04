Nick Cave: Lesung im Talk – Tickets, Termin, Vorverkauf

Foto: Redferns via Getty Images, David Wolff - Patrick. All rights reserved.

Am 01. Juni 2023 erscheint in Großbritannien die Paperback-Ausgabe des mehrfach preisgekrönten Interview-Bandes „Glaube, Hoffnung und Gemetzel“ von Nick Cave, zusammen mit dem Popmusik-Essayisten Seán O’Hagan (auf deutsch bei Kiepenheuer & Witsch). Das UK-Taschenbuch ist um das neue Kapitel namens „TWO YEARS LATER’ erweitert, das in diesem Jahr entstanden ist.

Vier Tage später ist das illustre Gespann zu Gast direkt an den Gestaden des Rhein, und zwar im „Theater am Tanzbrunnen“ in Köln. Am 05. Juni kommt es im Rahmen eines Special-Events des Lese-Festivals lit.COLOGNE zum einzigen Deutschland-Auftritt der Beiden.

Das Buch ist innerhalb von mehr als 40 Stunden persönlicher Gespräche entstanden, in deren Entstehungsphase mehrere Personen in Caves näherem Umfeld verstarben. Somit sind Tod und Trauer zentrale Themen dieses Buches. Dazu kommt der tragische Unfalltod von Caves Sohn Arthur im Jahr 2015 sowie die Nachwirkungen für die Familie. Natürlich spielt auch Caves musikalische Verarbeitung „Ghosteen“ eine nicht unerhebliche Rolle

Dazu stellen sich ewige Fragen nach den großen Themen wie Hoffnung, Kunst, Musik, Freiheit, Trauer und Liebe. Gesprächspartner Seán O’Hagan ist für seine langen Interviews mit allerlei VIPs bekannt, die er für Tageszeitungen wie „Observer“ oder „Guardian“ führt. Die Lesung in Köln findet in englischer Sprache ohne Übersetzung statt.

Nach dem Gespräch bekommt das werte Publikum zudem die Chance, sich in einem Q/A mit dem erklärten Interview-Hasser Nick Cave zu bewähren. Auch eine „Autogramm-Ecke“ im Anschluss der Show kündigen die Veranstalter an. Neben dieser singulären Lese-Show gibt es an der Waterkant dazu eine Signierstunde bei „Cohenn & Dobbernig“.

Musik von Nick Cave, Spannmann Warren Ellis und seiner Band wiederum gibt es ab September 2023 bei diversen Shows in den USA zu sehen und hören.

Die Lese-Tickets für Köln sind ab dem 21.04.2023, bereits vor 11:11 Uhr ab 30 Euro unter www.litcologne.de und www.myticket.de erhältlich.