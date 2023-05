Nils Lofgren vereint Ringo Starr, Neil Young und David Crosby auf neuem Album „Mountains“

Nils Lofgren bringt sein neues Solo-Album „Mountains“ am 21. Juli 2023 auf den Markt. Hierfür hatte der Crazy-Horse-Gitarrist namhafte Unterstützer:innen: Bei der ersten Single „Ain’t the Truth Enough“ wirkt Ringo Starr am Schlagzeug mit. Auch enthält das Projekt Beiträge von Neil Young und dem im Januar 2023 verstorbenen David Crosby, von der Sängerin Cindy Mizelle, dem 85-jährigen Jazz-Bassisten Ron Carter sowie dem Howard Gospel Choir.

Lofgren sagt, wie „Spin“ berichtet, dass „Ain’t the Truth Enough“ durch den Anschlag auf das US-Kapitolgebäude am 6. Januar 2021 beeinflusst wurde. Der Song sei in offener G-Stimmung auf einer Martin D-35 Akustikgitarre geschrieben worden, die ihm der verstorbene Schauspieler James Caan geschenkt habe.

„Ain’t the Truth Enough“ – neuen Song hier anhören

Der 71-Jährige sagt über sein Werk: „Ich hatte das Gefühl, dass ich in die Tiefe gehen musste. Angesichts des globalen Krieges gegen Frauen, der tödlichen Epidemie von Lügen und Täuschungsmanövern der Männer für Geld und Macht, stellte ich mir eine starke, liebende Mutter und Ehefrau vor, die mit einem Ehemann zu tun hat, der gerade vom Aufstand zurück ist“, sagt er über den Song.

„Rockality“: Neue Videoserie über Lofgrens Karriere in Zeiten ohne Internet – aber mit Vietnamkrieg und Bürgerrechtsmärschen

Zeitgleich mit der Veröffentlichung des Albums wird Lofgren eine Pay-per-View-Videoserie mit dem Namen „Rockality“ starten. In dieser beschäftigt er sich mit Geschichten aus seiner langen Karriere. Die erste Folge erscheint am 21. Juli auf seiner Website.

„Die Zeiten waren hart und folgenreich“, sagt Lofgren darüber, der mit 18 Jahren auf Neil Youngs „After the Gold Rush“ spielte und ein Jahr später mit seiner eigenen Band Grin für Jimi Hendrix eröffnete. „Kein Internet, keine Handys, aber Vietnamkriegslotterie, Bürgerrechtsmärsche, Kuba-Krise, Attentate. Das passierte alles während der größten Musikexplosion in der Geschichte der Menschheit.“

Mehr über Lofgren

Lofgren war kürzlich auf dem Crazy-Horse-Album „All Roads Lead Home“ zu hören, das im März unter den individuellen Nachnamen der Gruppenmitglieder Molina, Talbot, Lofgren und Young veröffentlicht wurde. Er ist auch noch Mitglied der E Street Band von Bruce Springsteen, die am Freitag in Dublin eine ausgedehnte Europatournee beginnt.