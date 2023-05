Neil Young erinnert mit berührenden Worten an Gordon Lightfoot

Foto: Getty Images, Steve Snowden. All rights reserved.

Neil Young hält auf seiner Website eine Lobrede auf Gordon Lightfoot und bezeichnet ihn in eigenen Worten als „einen Songwriter ohnegleichen“. Die Hommage richtet sich an den kanadischen Folk-Mastermind, weil dieser am Dienstag, 2. Mai, im Alter von 84 Jahren gestorben ist.

Empfehlung der Redaktion

Young erinnert sich: „Ich habe erst vor ein paar Wochen mit Gordon gesprochen und er klang glücklich, obwohl er einige Konzerte abgesagt hatte und seine Tourneen neu organisierte.“

In Europa wurde Lightfoot vor allem im Jahr 1970 mit dem Song „If You Could Read My Mind“ bekannt.

Neil Young: „Peace Gordon. In Liebe, Neil“

„Ich war traurig, als ich heute von seinem Tod erfuhr“, so Young weiter auf „neilyoungarchives.com“. „Gordon war ein großer kanadischer Künstler. Er war ein Songwriter ohnegleichen, seine Melodien und Worte waren eine Inspiration für alle, die seiner Musik lauschten, und sie werden es auch in Zukunft bleiben. Gordons Musik hat ein einzigartiges und wunderbares Gefühl. Lightfoot ist eine kanadische Legende. (…) PEACE Gordon. In Liebe, Neil.“

Young hat Lightfoots Stücke „Early Morning Rain“ und „If You Could Read My Mind“ auf seinem im Jahr 2014 erschienenen Album „A Letter Home“ gecovert.

Neil Youngs Cover von Gordon Lightfood hier ansehen:

Young trat zuletzt bei der 90er-Megaparty von Willie Nelson auf, an der Seite von Keith Richards, Snoop Dogg und Co. Mit Crazy Horse veröffentlichte er im März das Album „All Roads Lead Home“.

Mehr über Neil Young