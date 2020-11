Wenige Augenschläge vor dem Tag, da endlich das zweite Set der „Neil Young Archives“ erscheint, weckt Old Neil noch einmal das Interesse für seinen scheinbar unerschöpflichen Nachlass.

Auf seiner Website und in den Sozialen Netzwerken stellte der Songwriter am Dienstag (10. November) den bislang noch nicht offiziell auf Scheibe gepressten Song „The Losing End (When You’re On)“ ein. HIER können Sie reinhören!

„The Losing End (When You’re On)“: Nils Lofgren an der Gitarre

Der Live-Mitschnitt des Lieds wurde am 22. September 1973 mit den Santa Monica Flyers im Roxy in West Hollywood aufgeführt. Zu hören ist Nils Lofgren an der Gitarre, der Young zum ersten Mal bei den Aufnahmen zu „After The Gold Rush“ (1970) unterstützt hatte (lesen Sie ein großes Interview mit Lofgren zur Entstehung des Album-Meisterwerks in der November-Ausgabe des ROLLING STONE).

Erst letzte Woche hatte Neil Young eine alternative Fassung des „Rust Never Sleeps“-Tracks „Powderfinger“ als Vorbote öffentlich gemacht.

2020 ist für den gebürtigen Kanadier eines der produktivsten Jahre seiner Karriere. Innerhalb weniger Monate veröffentlichte Young Goldstücke aus der Vergangenheit („Homegrown“), bislang unveröffentlichte Konzertaufnahmen („Return To Greendale“) und spielte während der Lockdown-Zeit auf seiner Farm Mini-Gigs ein, die live gestreamt werden konnten. Noch im Dezember erscheint eine Jubiläumsedition von „After The Gold Rush“.