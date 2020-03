Nine Inch Nails: Zwei neue Alben zum Gratis-Download – „Ghosts V“ und „Ghosts VI“

Inspiriert wurde „Let Your Love Be Known“ von der sich in Quarantäne befindenden italienischen Bevölkerung.

U2-Frontmann Bono hat gestern auf Social Media-Plattformen wie Instagram und Facebook überraschend einen neuen Song vorgestellt: Die Eigenkomposition, die aktuell den Arbeitstitel „Let Your Love Be Known“ trägt, habe er eine Stunde, bevor er das Video aufnahm, geschrieben. Die Veröffentlichung wurde mit einem geschriebenen Statement des irischen Rocksängers begleitet. Bono betont darin, dass er "Let Your Love Be Know" den sich in Quarantäne befindenden Italienern widme und diese ihn auch zu dem Song inspiriert haben. „For the Italians who inspired it… for the Irish… for ANYONE who this St. Patrick’s day is in a tight spot and still singing. For…