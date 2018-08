76. „FourFiveSeconds“ (Rihanna, Kanye West & Paul McCartney) Zugegeben, Paul McCartney ist hier nur einer von insgesamt zehn (!) Songwritern von. Aber vielleicht braucht man mittlerweile so viele Leute, um einen Hit zu schreiben. Dabei ist es eigentlich ein ganz einfaches Liedchen mit Gospelanklängen, das vor allem von Rihannas beseeltem Gesang lebt. Was die wenigsten wissen: McCartney spielt hier nicht nur die Gitarre, er singt auch da dazu. Da der Track in der Produktion beschleunigt wurde, allerdings ein paar Tonlagen höher als gewohnt: Das vermeintliche Mädchen, das hier aus dem Hintergrund „We can run around“ und „How ‘bout a mystery“ quäkt, ist ein Ex-Beatle.

Foto: WireImage, Kevin Winter. All rights reserved.