Paul McCartney kündigt neues Solo-Album „McCartney III“ an

Paul McCartney hier 2018 in der O2 Arena in London.

Paul McCartneys erstes Solo-Album erschien im Jahr 1970 unter dem Titel „McCartney“. Zehn Jahre darauf folgte „McCartney II“. Und nun, 50 Jahre nach der Veröffentlichung seines Debüts, bringt der Beatle „McCartney III“ heraus.

Und zwar gerade noch auf den letzten Drücker, um die Goldene 50 einzufangen. Am 11. Dezember erscheint die Platte, die ein Solo-Projekt in jeder Hinsicht ist. Denn wie schon bei den beiden ersten nach ihm benannten Alben hat McCartney auch bei diesem wirklich nahezu alles selbst gemacht. Er hat es eigenhändig produziert, alleine aufgenommen und sogar jedes Instrument auf dem Album selbst eingespielt.

Paul McCartney: „Es ging um Spaß“

Eine beachtliche Leistung, vor allem vor dem Hintergrund, dass McCartney bis zuletzt offenbar nicht klar war, dass er gerade eine Platte produziert. Denn mit der neuen LP überrascht der Sänger nicht nur seine Fans, sondern zuletzt auch sich selbst. „Paul hatte nicht geplant, im Jahr 2020 ein Album zu veröffentlichen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Aber in der Isolation während des „Rockdowns“ fand der Sänger großen Gefallen daran, Musik einfach nur für sich selbst zu machen.

Er lebte mit seiner Familie auf einer Farm und ging jeden Tag ins Studio, erzählt McCartney in seiner Ankündigung. „Es gab einige Sachen, an denen ich über die Jahre gearbeitet hatte. Aber manches blieb nur halbfertig. Also dachte ich darüber nach, was sich alles angestaut hatte.“ Damit brachte er etwas ins Rollen. „Jeden Tag begann ich mit einer Aufnahme mit dem Instrument, auf dem ich das jeweilige Lied geschrieben hatte. Dann schichtete ich nach und nach alles übereinander. Es machte viel Spaß. Es ging darum, Musik für sich selbst zu machen und nicht darum, Musik zu machen, die einen Job erfüllen muss. Ich hatte keine Ahnung, dass daraus am Ende ein Album entstehen würde.“

Es begann also alles ganz spontan, doch irgendwann entstand aus der Sammlung einzelner, unzusammenhängender Songs ein neues Ganzes. „Ein gestripptes, selbst produziertes und im wahrsten Sinne des Wortes solistisches Werk“, heißt es in der Mittteilung, „das den Beginn eines neuen Jahrzehnts in der Tradition von „McCartney“ der 1970er Jahre und „McCartney II“ der 1980er Jahre markiert.“

Eine Vinyl-Pressung von „McCartney III“ in limitierter Auflage, die unter Verwendung von 33 recycelten Vinyl-Kopien von McCartney I und McCartney II erstellt wurde, wird von Third Man Records veröffentlicht.

„McCartney III“ ist das bisher 18. Soloalbum des Musikers und erscheint etwas mehr als zwei Jahre nach seiner vorherigen LP „Egypt Station“. Insgesamt ist es einschließlich der Wings-Alben, der Fireman-Alben, der klassischen Alben, der Livealben und Kompilationsalben das 49. Album von Paul McCartney nach der Trennung der Beatles. Da steht wohl bald noch ein Jubiläum an…