Nachdem Russell Crowe in „Gladiator“ mit der Rolle des Maximus die Hauptfigur repräsentierte, übernimmt Paul Mescal nun die Hauptrolle im Nachfolger-Film „Gladiator 2“, der am 14. November in den deutschen Kinos kommt. Um auf der Leinwand tatsächlich wie ein römischer Krieger zu wirken, hat der 28-Jährige so einige Trainingsessions absolviert. Nun gab der irische Schauspieler zu, sich manchmal eher wie ein „Unterwäschemodel“ statt wie ein „Krieger“ zu fühlen.

Aussehen wie jemand, der „Schaden anrichten kann“

Im Gespräch mit „Vanity Fair“ berichtete Paul Mescal von seiner körperlichen Verwandlung, die die Arbeit am Film unter der Regie von Ridley Scott mit sich führte. Die Aufmerksamkeit, die er aufgrund seiner deutlich aufgepumpteren Muskelpakete nun regelmäßig bekommt, sei jedoch nicht seine erstrangige Intention gewesen: „Die Muskeln beginnen zu wachsen, und das kann in gewisser Hinsicht als ästhetisch empfunden werden, aber es hat etwas mit dem Gefühl zu tun, dass man sich in seinem Körper stark fühlt, das einfach ein anderes Gefühl hervorruft. […] Es hat eine psychologische Wirkung auf dich, die für den Film nützlich ist.“

Und auch wenn er eigentlich einfach wie ein römischer Krieger aussehen wollte, der „ein bisschen Schaden anrichten kann, wenn die Kacke am Dampfen ist“, gab er ebenfalls zu, dass es manchmal dazu führen könne, dass er eher als „Unterwäschemodel“ wahrgenommen werden würde, wobei: „Ich wollte nie mehr wie ein Unterwäschemodel als ein Krieger aussehen.“

Paul Mescal als Lucius

In „Gladiator 2“ spielt Mescal Lucius, den Sohn von Lucilla (gespielt von Connie Nielsen). Geboren in Rom, wurde er als Kind von seiner Mutter in die nordafrikanische Region Numidien geschickt, damit er fernab des Römischen Reichs in Sicherheit leben kann. Doch einige Ereignisse führen den nun jungen Erwachsenen zurück nach Rom. Dort trifft er dann wieder auf seine Mutter und neue Feinde …

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Neben Paul Mescal wird auch Pedro Pascal als römischer General Marcus Acacius bei der neuen Verfilmung dabei sein, der unter dem Kommando von Maximus (gespielt von Russell Crowe) ausgebildet wurde. Denzel Washington wird außerdem einen reichen Machthaber in Rom namens Macrinus repräsentieren. Außerdem verkörpern Joseph Quinn und Fred Hechinger zwei römische Kaiser.