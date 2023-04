PJ Harvey: Clips aus Studio teasern neues Album mit John Parish und Flood

PJ Harvey hat zwei Clips veröffentlicht, die sie im Studio beim Aufnehmen und Produzieren neuer Musik zeigen. Mit dabei sind ihre langjährigen musikalischen Wegbegleiter, der Multiinstrumentalist und Produzent John Parish und der Musikingenieur und -Produzent Flood.

Zusätzlich zu dem ersten Clip am 19. April veröffentlichte sie eine Spotify-Playlist, um „ihre [Parish und Flood, Anm. d. Red.] großartige Arbeit mit mir“ zu würdigen, wie sie in ihrem Newsletter dazu schrieb. „Danke John. Danke Flood. Ich liebe euch beide“, dankte die 53-Jährige den Produzenten. Die drei arbeiteten erstmals für Harveys 1995 erschienenes „To Bring You My Love“ zusammen, von dem auch drei Nummern in der Playlist vertreten sind.

A new playlist is now available on Spotify, featuring tracks co-produced alongside @JohnParish50 and Flood: https://t.co/TUAnzOjwWk

New studio clip filmed, directed and edited by #SteveGullick. pic.twitter.com/EWIHnTpzfA

