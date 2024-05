TV-Tipp: Placebo live auf dem Hurricane Festival

Die Festival-Saison hat begonnen. In den nächsten Wochen zeigt Arte Concerts nicht nur Livestreams einiger der schönsten Musik-Events in diesem Jahr, sondern auch ein paar Highlights aus der vorangegangenen Saison.

Mit dabei ist auch ein Mitschnitt eines Gigs von Placebo beim Hurricane Festival 2023. Unsere Autorin Kristina Baum schrieb zum Auftritt der Band in ihrem Festivalrückblick:

„‚Jetzt machen wir ein bisschen alte Schule. Haben Sie ein bisschen alte Schule gern? Prima!‘, erzählt Brian Molko am späteren Abend nach einigen Liebhaberstücken auf der River Stage. Placebo verzichten zwar bei ihrem Set auf All-Time-Favourites wie ‚Pure Morning‘, ‚Special K‘ und ‚Every You Every Me‘, enden dafür aber grandios mit ihrem Kate-Bush-Cover von ‚Running Up That Hill'“.

Der 60-minütige Konzertmitschnitt läuft am Freitag (24. Mai) um 23:40 bei Arte und ist noch bis zum 23. Juni in der Mediathek zu sehen.