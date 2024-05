TV-Tipp: Großer Fernsehabend mit The Who bei arte

The Who sind ein Phänomen. Sie gelten als eine der einflussreichsten Bands der britischen Musikgeschichte. Pete Townshend wird regelmäßig auf die vordersten Plätze von so ziemlich allen Gitarristen-Listen gesetzt. Und gäbe es ohne „Tommy“ und „Quadrophenia“ überhaupt Rockopern?

In seinem ROLLING-STONE-Essay über die Gruppe schrieb Eddie Vedder, glühender Verehrer von The Who: „Anfangs wollte die Band einfach alles kurz und klein schlagen; später, auf Alben wie ‚Tommy‘ und ‚Quadrophenia‘, verbanden sie diese rohe Energie mit Präzision und mit dem Ehrgeiz, groß angelegte musikalische Experimente durchzuziehen. Sie fragten sich: Was sind die Grenzen des Rock’n’Roll? Hat Musik wirklich die Kraft zu verändern, wie Menschen fühlen? Pete Townshend erkannte eine spirituelle Qualität in der Musik.“

The Who und die Rockoper

Die Dokumentation „The Who – Die explosive Geschichte einer Band“ (Freitag, 03. Mai um 22.05 Uhr bei arte) beleuchtet die Entwicklung der Musiker von „My Generation“ bis zu den elektronischen Neuerfindungen späterer Jahre. Den Einflüsse, die zur Entstehung ihrer Rockopern führten, wird ein Schwerpunkt eingeräumt. Zu sehen sind unter anderem seltene Archivaufnahmen und Interviews mit Pete Townshend. Der Film ist auch bis zum 15. August 2024 in der Mediathek von arte zu sehen.

Im Anschluss an die Doku gibt es noch einen Ausschnitt von „The Who – Live in Hyde Park“ (arte, 23 Uhr) zu bestaunen, der die Live-Qualitäten der Formation auch in späten Jahren würdigt. Das Jubiläumskonzert zum 50-jährigen Bestehen der Band wurde zu einem gefeierten Comeback von The Who und fand mit zahlreichen Gästen wie Paul Weller, Kaiser Chiefs und Johny Marr statt. Der Konzertmitschnitt ist bis zum 31. Juli zum Streamen verfügbar.