Klüger denken mit Musik! Die besten Songs zum Lernen und Studieren

Klassische Musik

Wenn man an Musik zum Arbeiten denkt, gelangt man schnell zu verschiedenen Werken der klassischen Musik. Sinfonien, Sonaten, Konzerte und weitere Gattungen der Klassik bieten eine hervorragende Grundlage, um die Gedanken in die richtige Bahn zu lenken. Die Musik lässt sich Zeit, sie nimmt die Hörerin oder den Hörer mit auf eine akustische Reise, vor allem wenn es sich dabei um Programm-Musik handelt.

Hierbei stehen die Töne in Verbindung zu außermusikalischen Aspekten wie Bildern oder der Natur. Bekannte Beispiele sind „Die Moldau“ von Bedrich Smetana oder „Die vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi. Natürlich muss es sich nicht zwangsläufig um Programm-Musik handeln, um sie während des Arbeitens zu hören, denn auch die abstrakten Aspekte der so genannten E-Musik bringen dem Gehirn einen kaum in Worte zu fassenden Gewinn beim Lernen.

Bedrich Smetana – Die Moldau

Antonio Vivaldi – Die vier Jahreszeiten

Gustav Mahler – 5. Sinfonie: IV. Adagietto

Claude Debussy – Claire de Lune

Franz Liszt – 3 Liebesträume S. 541: No. 3 In A-Flat Major

Sergei Rachmaninoff – Vocalise, Op. 34 No. 14

Joseph Haydn – Cello Concerto In C, H.Vllb:1: 2. Adagio

Frédéric Chopin – Nocturne No. 2 in E-Flat, Op. 9 No. 2

Antonin Dvorak – Cello Concerto In B-Minor, Op. 104, B. 191: 1. Allegro

Robert Schumann – 3 Romances, Op. 94: No. 2 Einfach, innig

Klavier

Auch Abseits der klassischen Musik (die Grenzen sind hier ja bekanntlich fließend) ist der Klang eines Klaviers beim Arbeiten von großem Nutzen. Egal ob Jazz, Popmusik oder eine andere Spielart: Das Klavier zeigt Wirkung. Dass es alles andere als eindimensional ist, haben viele filigrane Meister über die Jahre bewiesen. Auch in letzter Zeit erweitern Musiker immer wieder dessen Grenzen.

Etwa die Grandbrothers, ein Duo, das sich an der Musikhochschule in Düsseldorf kennenlernte, begeistern mit einem eigenen Ansatz. Erol Sarp spielt wie gewöhnlich die Tasten, während Lukas Vogel die Sounds loopt, mit Effekten versieht und rhythmisiert, die durch viele kleine Hämmerchen erzeugt werden, die auf den Saiten und anderen Teilen des Klaviers montiert sind. Der Ursprung eines jeden Tons bleibt dabei immer das Klavier. In dieser Liste reihen sie sich neben Künstlern wie Keith Jarrett, Nils Frahm oder dem jungen Neuseeländer Levi Patel ein.

Keith Jarrett – I Loves You Porgy

Grandbrothers – Ezra Was Right

Nils Frahm – My Friend The Forrest

Max Richter – A Catalogue Of Afternoons

Levi Patel – With Wings Falling

Jonsi – Around Us (Go Quiet Version)

Goldmund – Threnody

Barcelona – Alex Kozobolis

Helene Roche – Veracity

Tell Me A Story – Chad Lawson

Elektronische Musik

Ähnlich wie die Klassik entfalten sich elektronische Songs häufig erst über einen längeren Zeitraum, was sie wie gemacht für das Hören beim Arbeiten und Konzentrieren werden lässt. Es geht nicht darum, so schnell wie möglich zu einem catchy Refrain zu gelangen und die Hörer bei der Stange zu halten, damit ein Stream ab der 31. Sekunde als ein solcher gezählt wird und Geld einbringt.

Die Bezeichnung elektronische Musik ist hierbei natürlich sehr weit gefasst und umspannt eine Vielzahl an Sub-Genres, Ausprägungen und Stilrichtungen. Ein Meister der innovativen und eingängigen Musik elektronischer Natur ist beispielsweise Jon Hopkins. Natürlich darf er in der folgenden Liste nicht fehlen, wenn es um fokussierende Musik geht. Außerdem mit dabei: Moderat, Ólafur Arnalds und das spannende deutsche Projekt The Road Up North.

Jon Hopkins – Immunity

Moderat – This Time

Ólafur Arnalds – Ypsilon

Dusty Kid – America

The Road Up North – That We Are

Bonobo – Migration

Boards Of Canada – Reach For The Dead

Four Tet – Lush

Brian Eno – Signals

Kiasmos – Blurred

Akustische Gitarre

Kaum ein Instrument vermag es, eine solch beruhigende Wirkung auf Hörerinnen und Hörer zu entwickeln wie die akustische Gitarre – ganz gleich, ob es sich dabei um eine Western-Gitarre oder eine klassische Konzert-Gitarre handelt. Begleitet von sanften Stimmen und wenn überhaupt minimalen Arrangements ist sie prädestiniert für eine Liste der passendsten Songs zum Arbeiten. Aus der Fülle der möglichen Anwärter haben es schließlich großartige Künstler wie José Gonzalez, Bon Iver und Fink hinein geschafft.

José González – Cylcling Trvialities

Bon Iver – re:stacks

Iron & Wine – Naked As We Came

William Fitzsimmons – Falling On My Sword

City and Colour – Comin‘ Home

Kings Of Convenience – Mrs. Cold

Ben Howard – Promise

Fink – Sort Of Revolution

Death Cab For Cutie – I Will Follow You Into The Dark

The Tallest Man On Earth – Love Is All

Soundtracks

Soundtracks nehmen im Kino massiv Einfluss darauf, wie etwas, das auf der Leinwand passiert, wahrgenommen wird. Sie verstärken oder mildern ab, was wir sehen – und genau so können sie auch beim Lernen, Arbeiten und Konzentrieren hilfreich sein. Legendäre Scores gibt es viele, was die Entscheidung für ihre Tauglichkeit als Begleitung zum Denken nicht einfacher macht.

Nico Muhly hat mit seiner grandiosen musikalischen Untermalung seinen Beitrag dazu geleistet, dass die Verfilmung von Bernhard Schlinks „Der Vorleser“ so sehr einschlug. Fehlen darf er hier also nicht. Auch Hans Zimmer, John Williams und Alexandre Desplat sind mit dabei.

Nico Muhly – Who Was She? (Der Vorleser)

Hans Zimmer – Time (Inception)

John Williams – Theme From Schindler’s List (Schindlers Liste)

Ludovico Enaudi – Una Mattina

Gabriel Yared – Ada Plays (Unterwegs nach Cold Mountain)

Angelo Badalamenti – Twin Peaks Theme (Twin Peaks)

David Arnold, Micheal Price – Addicted To A Certain Lifestyle (Sherlock)

Alexandre Desplat – Aggression (The Danish Girl)

Thomas Newman – A Good Dose (The Good German)

John Lunn – A Mother’s Love (Downtown Abbey)

Post-Rock

Wenn ein Sub-Genre der Rockmusik dazu geeignet ist, förderlich für die Konzentration beim Lernen und Studieren zu sein, dann ist es Post-Rock. Oftmals lange und instrumentale Songs, die weit ausufern und ihre „Geschichte“ behutsam aufbauen. Ihr Ende finden sie an einem Ort, der ein vollkommen andere ist als der, an dem die Reise begonnen hat.

Die Nische des Post-Rock kennt ohne Zweifel ihre großen Helden wie Mogwai, Russian Circles und Sigur Rós, aber auch kleinere Bands wie Frames stehen ihnen im musikalischen Storytelling in Nichts nach, was sie allesamt dazu qualifiziert, in der Liste der besten Post-Rock-Songs zum Konzentrieren aufgeführt zu werden.

Last Lungs – Now Against The Staircase

Caspian – Sad Heart Of Mine

Explosions In The Sky – Your Hand In Mine

Tides Of Man – Young And Courageous

Sigur Rós – Hoppipolla

Frames – Departure

Sleepmakewaves – It’s Cold, It’s Dark, It’s Winter

This Will Destroy You – The Mighty Rio Grande

Mogwai – Kids Will Be Skeletons

Russian Circles – Campaign

Weitere Highlights