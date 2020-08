Queen: Deutet Brian May mit diesem Video neue Musik an?

Deutet Brian May hier etwa neue Queen-Musik an?

Könnte es neue Musik von Queen geben? Das zumindest deutet Gitarrist Brian May in einem Video an, das er am Mittwoch (19. August) auf seinem Instagram-Account gepostet hat. In dem 11-sekündigen Clip ist zu sehen, wie May gemeinsam mit Schlagzeuger Roger Taylor und dem derzeitigen Queen-Sänger Adam Lambert vor einer jubelnden Menge auftritt.

Was genau den Queen-Hörern bevorsteht, geht aus dem kurzen Einspieler nicht hervor, doch am Ende erscheint die Ankündigung, dass das Rätsel am Freitag (21. August) um 23 Uhr deutscher Zeit gelüftet wird.

Rätselraten

In den Kommentaren darunter wird wild gerätselt, ob es sich eventuell um neue Musik oder gar eine neue Tour handeln könnte, doch in einem scheinen sich sämtliche User einig zu sein: Sie alle freuen sich und können es kaum erwarten.

Es wäre auf jeden Fall eine schöne Neuigkeit für alle, die kürzlich erst den Schreck verkraften mussten, als Roger Taylor offenbarte, dass die Band nach dem Tode Freddie Mercurys dachte, dass dies das Ende von Queen wäre.