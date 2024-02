Queen: Roger Taylor bietet seine Villa in L.A. zum Verkauf an

Der britische Schlagzeuger von Queen, Roger Taylor trennt sich von seiner Villa im spanischen Stil in den Hollywood Hills. Mehr als 40 Jahre lang war es in seinem Besitz. Der Musiker hat das Anwesen in den frühen 1980er Jahren für 352.000 US-Dollar erworben. Nun steht es für knapp 6,2 Millionen US-Dollar zum Verkauf.

Über die Villa von Roger Taylor

Versteckt hinter einer bewachten Einfahrt und hohen Hecken erstreckt sich das Anwesen. Die klassische spanische Villa aus dem Jahr 1933, die vollständig modernisiert und renoviert wurde, steht nun zum Verkauf.

Das Haus zeichnet sich durch eine Kombination aus weißem Stuck und Backsteinakzenten unter einem traditionellen Terrakotta-Dach aus. Es verfügt über einen geräumigen Innenhof und eine angebaute Garage für zwei Autos. Im Inneren finden sich vier Schlafzimmer und fünf Badezimmer auf zwei Ebenen und über 399 Quadratmetern Wohnfläche. Laut dem Angebot von Greg Holcomb und Tim Durkovic von Douglas Elliman wird das Haus als „bemerkenswert restauriert und liebevoll gepflegt“ beschrieben.

Seht hier Fotos des Hauses:

Roger Taylor hat seinen Hauptwohnsitz in Großbritannien und ist vor allem als Mitbegründer von Queen, mit dem 1991 verstorbenen Freddie Mercury und Brian May Anfang der 70er Jahre bekannt. Er wurde 2001 mit der Band in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

Zuletzt gründete der Künstler gemeinsam mit Adam Lambert, der derzeit mit den noch lebenden Mitgliedern von Queen Auftritt, den LGBTQ+-Club Wild New Bar in West Hollywood.