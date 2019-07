Während sie bei einem Konzert in Dallas „Fat Bottomed Girls“ spielten, wurden Brian May und Co. von den Cheerleadern der American-Football-Mannschaft Dallas Cowboys unterstützt. Diese stahlen den Musikern das Rampenlicht.

Queen und Sänger Adam Lambert, der laut Brian May der „geborene Exhibitionist“ ist, wissen, wie man eine gute Show abliefert, das beweisen sie seit dem Beginn ihrer „Rhapsody Tour“ Anfang des Jahres. Für ihr Konzert in Dallas am Dienstag (23. Juli) dachte sich die Band aber noch eine ganz besondere Überraschung für ihr Publikum aus. Während der zweiten Strophe des Queen-Klassikers „Fat Bottomed Girls“ kam eine Gruppe athletischer Tänzerinnen auf die Bühne. Dabei handelte es sich um die Cheerleader der American-Football-Mannschaft „Dallas Cowboys“. Sie kamen in ihrer Original-Montur mit blau-weißen Outfits daher und auch die Pom-Poms durften natürlich nicht fehlen.…