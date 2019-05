Rammstein in Gelsenkirchen: Wo kriege ich noch Tickets her?

Foto: Getty Images, Gallo Images. All rights reserved.

Rammstein mobilisieren ihre Fans: Offizielle Tickets für den Gig in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen in den normalen Kategorien sind alle ausverkauft. Aber es gibt noch Restkontingente von VIP-Tickets. Kostenpunkt: 275 Euro.

Erhältlich sind auch noch Hospitalitytickets für den LaOla-Club, die am Montag (27. Mai) und am Dienstag (28. Mai) von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr im ServiceCenter an der Geschäftsstelle des FC Schalke 04 verkaufet werden.

Fans, die versuchen, Karten über Viagogo oder andere dubiose Seiten zu erwerben, seien hier noch einmal gewarnt: Die Tickets für die anstehende Europa-Tournee von Rammstein sind allesamt personalisiert. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie keinen Zutritt ins Stadion bekommen, wenn Sie eine solche Karte kaufen.

Fans von Ed Sheeran mussten im vergangenen Jahr für diesen Fehler bluten und werden auch 2019 wieder leer ausgehen. Sparen Sie sich also das Geld und warten Sie lieber vor dem Stadion. Hier wird es ganz sicher genügend Möglichkeiten geben, an ein Rammstein-Ticket zu kommen.

Gibt es schon Bilder von der neuen Bühne?

Ja, seit Mai wissen wir auch schon etwas weiter, wie die Bühne aussehen wird. Die Band testete sie in Berlin. Es wird eine gigantische Licht-Show geben. Möglicherweise bedeutet das auch: weniger Feuer!

