Rammstein live in Frankfurt 2019: Alles zu Tickets, Sicherheit, Wetter, Anfahrt

Rammstein spielen auf ihrer großen Stadion-Tour durch Europa das letzte Deutschland-Konzert 2019 am Samstag (13. Juli) in der Commerzbank-Arena in Frankfurt am Main. Hier gibt es auf einen Blick alle Infos zu Tickets, Sicherheit, Wetter, Vorband, Setlist und Anreise.

Rammstein live in Frankfurt 2019: Gibt es noch Tickets?

Die Karten sind seit Monaten ausverkauft. Möglicherweise gibt es noch vereinzelte VIP-Tickets, Aktionen im Radio oder auf regionalen Websites. Wenige Tickets könnte es auch an der Abendkasse geben (klappte in Rostock und Berlin, allerdings wirklich WENIGE Karten!). Wer last minute etwas erreichen will, sollte vor den Toren der Arena, am besten beim S-Bahn- und U-Bahn-Bereich Ausschau halten.

Der Vorverkauf lief über Eventim, alle Tickets sind personalisiert. Fans, die versuchen, Karten über Viagogo oder andere dubiose Seiten zu erwerben, seien hier noch einmal gewarnt: Die Tickets für die anstehende Europa-Tournee von Rammstein sind allesamt personalisiert. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie keinen Zutritt ins Stadion bekommen, wenn Sie eine solche Karte kaufen.

Anzeige

Fans von Ed Sheeran mussten im vergangenen Jahr für diesen Fehler bluten und werden auch 2019 wieder leer ausgehen. Sparen Sie sich also das Geld und warten Sie lieber vor dem Stadion. Hier wird es ganz sicher genügend Möglichkeiten geben, an ein Rammstein-Ticket zu kommen.

„Rammstein“ – das neue Album jetzt hier bestellen

Rammstein live in Frankfurt 2019: Wann ist der Einlass?

Ab 16.30 Uhr können die Fans ins Stadion. Wichtig: Ausweis bereithalten. Los geht es um 19.30 Uhr. Rammstein werden gegen 20.30 Uhr auf der Bühne stehen.

Rammstein live in Frankfurt 2019: Wer ist die Vorband?

Rammstein bestätigten am 23. Mai, dass das Duo Jatekok als Special Guest bei der kommenden Stadion-Tour dabei ist. Sie werden das Rammstein-Album „Klavier” vierhändig auf zwei Pianos spielen.

Rammstein live in Frankfurt 2019: Wie ist die Setlist?

Rammstein spielen auf ihrer Europa-Tour fast jeden Abend das gleiche Set. Mit leichten Modifikationen. So etwa in München beim zweiten Konzert im Zugabenteil zum ersten Mal „Rammstein“. So sah die Setlist beim letzten Gig in Belgien aus:

Rammstein live in Frankfurt 2019: Wie wird das Wetter? In Frankfurt am Main wechseln sich morgens Wolken und Sonne ab bei Werten von 15°C. Gegen später bleibt der Himmel grau und es regnet und das Thermometer klettert auf 18°C. Abends überwiegt in Frankfurt dichte Bewölkung aber es bleibt trocken bei Temperaturen von 17 bis 18°C. In der Nacht ist es wolkig und die Werte gehen auf 14°C zurück. Quelle: Wetter.com Rammstein live in Frankfurt 2019: Wie komme ich zum Stadion? (Anfahrt) Wir empfehlen die Anreise mit dem ÖPNV. Die Eintrittskarten enthalten das RMV-KombiTicket, welches für Ihre Hin- und Rückfahrt im Verbundgebiet des RMV in der 2. Klasse ab fünf Stunden vor Veranstaltungsbeginn bis Betriebsschluss gilt. Sollten Sie dennoch mit dem Auto anreisen müssen, planen Sie bitte genügend Zeit ein. Es steht nur eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass aufgrund von verschiedenen Baumaßnahmen entlang der S-Bahn Strecken S8/9 in der Nacht vom 13. auf den 14. Juli vereinzelnd zu Zugumleitungen, Halteausfällen und Verspätungen kommen kann. Weitere Informationen entnehmen Sie hierzu bitte der Homepage von Deutsche Bahn. Parkplätze In direkter Umgebung zur Commerzbank-Arena stehen Ihnen die Parkplätze Gleisdreieck, Waldparkplatz und Isenburger Schneise zur Verfügung. Die Parkplätze sind entsprechend über die Verkehrsführung beschildert. Für den Fußweg von den Parkplätzen bis zum Stadiongelände sollten Sie zusätzlich ca. 15 Minuten einkalkulieren. Rammstein live in Frankfurt 2019: Was darf ich zum Konzert mitnehmen? (Sicherheitsbestimmungen) Wir empfehlen, lediglich Konzert-Ticket, Mobiltelefon, Schlüsselbund und Portemonnaie bei sich zu tragen und auf alle weiteren Gegenstände zu verzichten. Beutel nur im DIN-A4-Format. Weitere News zu Rammstein Rammstein: Keine guten Nachrichten für „Deutschland“

10 Dinge, die Sie über Rammstein garantiert noch nicht wussten

Rammstein-Countdown: Alles, was wir über das neue Album und die Tour wissen

Neues Rammstein-Foto: Hier wird Ritter Till Lindemann von einem Schwert durchbohrt

Universal