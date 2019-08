Rammstein live in Stockholm 2019: Fotos, Videos, Setlist

Am Sonntag (14. Juli) gastiert Pink mit ihrer „Beautiful Trauma“-Tour im Berliner Olympiastadion. Auf einen Blick: Tickets, Wetter, Sicherheit, Anfahrt.

Pink ist am 14. Juli im Olympiastadion Berlin zu Gast. Dort spielt die Sängerin im Rahmen ihrer „Beautiful Trauma“-Tour. Bei uns gibt es die letzten Infos vor dem Konzert. Pink live in Berlin 2019: Gibt es noch Tickets? Ja, es sind noch Restkarten für das Konzert vorhanden, welche bei Eventim sowie am Sonntag ab 17 Uhr an der Abendkasse erworben werden können. Pink live in Berlin 2019: Wann geht es los (Einlass) Einlass ins Stadion ist bereits ab 17 Uhr. Bang Bang Romeo fängt um 19 Uhr an. Das Konzert von Pink beginnt etwa gegen 20 Uhr und soll gegen…