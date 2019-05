Rammstein besetzen halb Europa – Nummer eins in 14 Ländern

Keine Frage: Keine andere Band erregte in diesem Jahr bisher so viel Aufmerksamkeit wie Rammstein. Die Band um Sänger Till Lindemann ist seit wenigen Tagen auf Europa-Tour und veröffentlichte mit „Rammstein“ zuletzt ihre erste Platte seit gut einer Dekade.

Auch wenn manchen Musikfans bereits etwas schwindelig ist von der durchaus provokanten Werbekampagne rund um die neuen Songs (darunter zuletzt ein bitterkomisches Video zu „Ausländer“), trifft das neue Material in vielen Ländern voll ins Schwarze. Das Rammstein-Label Universal meldet am Freitag (31. Mai), dass die neue LP der Berliner Band in 14 Ländern auf Platz eins der Charts sei.

Rammstein: In diesen Ländern ist das neue Album auf Platz eins der Charts

Deutschland

Österreich

Belgien

Dänemark

Frankreich

Niederlande

Norwegen

Finnland

Estland

Portugal

Schweiz

Russland

Polen

Kanada

In Schweden, Großbritannien, Italien, Spanien, Tschechien, Lettland und Litauen ist die Band aus dem Stand in die Top 5 gerutscht. Auch in Australien reichte es für die Top 10. Stolz wird man im Hause Rammstein wohl aber vor allem sein, in den USA bis auf Rang neun der Billboard-Charts vorgestoßen zu sein. Eine geradezu magische Platzierung für eine deutsche Gruppe.

Rammstein: Acht Platten in den Album-Charts

Aber natürlich lief es auch in Deutschland herausragend für Rammstein. Der Band gelang ihre zehnte Nummer eins in den Album-Charts, dazu verkaufte sich die selbstbetitelte Scheibe insgesamt 270.000 Mal in der ersten Woche. Keine andere Band schaffte es in diesem Jahrtausend bisher, in den ersten sieben Tagen so viele einzelne Platten über den Ladentisch gehen zu lassen

Acht weitere Alben von Rammstein finden sich überdies in der Top-100 der Album Charts.

Alles über Rammstein und das neue Album und dazu das große Interview mit der Band lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des ROLLING STONE (seit 29. Mai im Handel)

