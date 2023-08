Regisseur William Friedkin ist tot

William Friedkin, einer der großen Regisseure der New-Hollywood-Ära, der Klassiker wie „Der Exorzist“ und den Oscar-Gewinner „The French Connection“ (dt. „Brennpunkt Brooklyn“) inszenierte, ist am Montag gestorben, berichtet die „New York Times“. Er wurde 87 Jahre alt.

Sherry Lansing, die frühere Chefin von Paramount Pictures und Friedkins Ehefrau, bestätigte seinen Tod. Sie sagte, die Ursache sei Herzversagen und eine Lungenentzündung.

Friedkin, der in den Siebziger Jahren bekannt wurde, spezialisierte sich auf düstere, nervenzerfetzende Thriller. „The French Connection“, sein Durchbruch, wurde mit fünf Oscars ausgezeichnet, darunter für den besten Film, die beste Regie, das beste Drehbuch und den besten Hauptdarsteller Gene Hackman. Zwei Jahre später landete er mit „Der Exorzist“ einen Kassenschlager und führte anschließend Regie bei so beliebten Filmen wie „Sorcerer“, „To Live and Die in L.A.“ und „Rules of Engagement“.

Vor seinem Tod wurde bekannt gegeben, dass Friedkin noch in diesem Jahr seinen ersten Film seit über 10 Jahren, „The Caine Mutiny Court-Martial“, veröffentlichen würde. Der Film, in dem Kiefer Sutherland die Hauptrolle spielt, soll auf dem Filmfestival von Venedig uraufgeführt werden.

Friedkin ist in Chicago geboren und aufgewachsen und begann seine Karriere in der Poststelle des lokalen Fernsehsenders WGN. Er bekam schließlich die Möglichkeit, an Produktionen mitzuarbeiten und führte bei Hunderten von lokalen Fernsehprogrammen Regie, von Kindersendungen bis hin zu Live-Übertragungen. Friedkin interessierte sich auch besonders für Dokumentarfilme, und einer seiner ersten Erfolge war 1962 der Film „The People vs. Paul Crump“ über einen Häftling in der Todeszelle.

Obwohl der Film den Startschuss für Friedkins Karriere gab, hegte er später einige Bedenken. Paul Crump war zum Tode verurteilt worden, weil er bei einem bewaffneten Raubüberfall einen Wachmann getötet hatte, während die vier anderen Verdächtigen lebenslänglich bekamen. Crumps Strafe wurde schließlich in 119 Jahre Gefängnis umgewandelt und 1993 auf Bewährung ausgesetzt; später wurde er wegen Belästigung eines Familienmitglieds wieder ins Gefängnis geschickt.

„„Ich war auf der Suche nach einem Thema, das ich filmen konnte; er war auf der Suche nach einer Karte, um aus dem Gefängnis zu kommen“, schrieb Friedkin später. „„Ich halte mich nicht mit der Frage auf, denn das würde bedeuten, dass wir beide das System manipuliert haben. Paul bekam seine Freiheit, ich meine Karriere.“

Ein paar Jahre später zog Friedkin nach Hollywood. Er führte 1965 bei einer Folge von „The Alfred Hitchcock Hour“ Regie, und zwei Jahre später drehte er seinen ersten Spielfilm, die Sonny & Cher-Musikkomödie „Good Times“. Im darauf folgenden Jahr führte er bei einer weiteren Musikkomödie Regie, „The Night They Raided Minsky’s“, obwohl andere frühe Arbeiten wie „The Birthday Party“ und „The Boys In the Band“ – basierend auf einem erfolgreichen Theaterstück über eine Gruppe schwuler Freunde – bereits einen Vorgeschmack auf die düsteren Themen gaben, die Friedkin zu erforschen beabsichtigte.

Die Gelegenheit dazu bekam er schließlich mit „The French Connection“, einem Film, der lose auf den Heldentaten zweier New Yorker Polizisten basierte, die einen internationalen Heroinhandel aufdeckten. Der Film war ein großartiger Thriller, in dessen Mittelpunkt eine der denkwürdigsten Verfolgungsjagden stand, die je gedreht wurden (für deren Dreh, wie Friedkin später zugab, eine Bestechung in Höhe von 40.000 Dollar erforderlich war). Aber Friedkin glich all das mit einem erschütternden, brutal ehrlichen Realismus aus, vor allem wenn es darum ging, die rassistischen, verfassungsrechtlich fragwürdigen Praktiken von Detective Jimmy „Popeye“ Doyle (gespielt von Hackman) darzustellen.

Niemand in dem Film ist sympathisch, aber der Film hat etwas an sich, das die Menschen berührt“, sagte Friedkin 2021 gegenüber Forbes. „Popeye Doyle verkörpert in vielerlei Hinsicht das, was Kapitän Ahab in Moby Dick verkörpert, nämlich eine unbeugsame, unermüdliche Verfolgung, in Ahabs Fall des Wals und in Popeyes Fall des Franzosen Alain Charnier. Ich glaube, die Leute verstehen das. Das habe ich nie beabsichtigt. Verstehen Sie mich nicht falsch, das ist nicht das, was ich dachte, was passieren würde. Ich habe einen Film über unsympathische Figuren gemacht, aber ich habe versucht, sie so ehrlich darzustellen, wie ich sie gesehen habe.“

Friedkin ließ dem kritischen und kommerziellen Erfolg von „The French Connection“ einen noch größeren Film folgen: „Der Exorzist“. Wieder war Friedkins viszeraler, dokumentarischer Stil offensichtlich, dieses Mal verstärkt durch die erschütternde, grässliche, dämonische Besessenheit eines 12-jährigen Mädchens (sowie durch eine tiefere Erforschung der Geheimnisse des Glaubens). Der Film spielte Millionen an den Kinokassen ein und wurde für 10 Oscars nominiert, gewann jedoch nur zwei: für das beste Drehbuch und den besten Ton.

Als er 2018 mit ROLLING STONE über den Film sprach, behauptete Friedkin, der „Exorzist“ sei bei der Oscar-Verleihung wegen einer „Kampagne“ der alten Hollywood-Regisseure Robert Aldrich und George Cukor brüskiert worden. „Der Typ, der die Preisverleihung in jenem Jahr produzierte, erzählte mir, dass sie herumgingen und sagten: „Wenn Der Exorzist den besten Film gewinnt, ist es das Ende von Hollywood, wie wir es kennen'“, sagte er. „Scheiß auf sie. Ich glaube, es gab eine Menge Ressentiments und Eifersucht. Robert Aldrich wollte bei ‚Der Exorzist‘ Regie führen. Und ich glaube, was Cukor störte, war, dass der Film verstörend und blasphemisch war, sowie die Tatsache, dass ich den Oscar kurz zuvor für eine kleine beschissene Dokumentation über zwei Polizisten gewonnen hatte.“

Trotz der Brüskierung hatte „Der Exorzist“ einen nachhaltigen Einfluss auf Hollywood, der zahlreiche Fortsetzungen und Vorgängerfilme hervorbrachte und gleichzeitig dazu beitrug, das Horrorgenre zu Beginn der Blockbuster-Ära neu zu definieren und zu gestalten.