Serie der Woche: „Wednesday“

Die Entdeckung in Barry Sonnenbergs Gruselkomödie „Addams Family“ aus dem Jahr 1991 war Christina Ricci in der Rolle der Wednesday Friday Addams. Eigentlich hätte Tim Burton bei dem Film Regie führen sollen, war aber zu sehr mit „Batman“ beschäftigt. Dass Netflix jetzt im neuesten Serien-Ableger des seit 1938 existierenden „Addams Family“-Franchise Tim Burton zum Produzenten und die bleich-morbide Pigtail-Zynikerin Wednesday zur Hauptfigur macht, ist erst einmal eine ziemlich gute Idee.

Doch obwohl Jenna Ortega ihren Job als Lookalike der jungen Christina Ricci ausgezeichnet macht, trotz der Lust am Makabren, an einer schrullig-finsteren Inszenierung und an dezenten Schockmomenten kommt die Serie arg harmlos wie eine familienfreundliche Gruftie-Version von „Harry Potter“ daher: Das Hogwarts heißt hier Nevermore, auf den Schulhöfen, in den Schlafsälen und bei Edgar-Allan-Poe-Gedächtnis-Ruderwettbewerben dieses etwas anderen Internats finden wunderbar divers Vampire, Werwölfe, Sirenen zusammen. Aber immerhin spielt Christina Ricci selbst auch wieder mit. (Netflix)

