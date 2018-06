Robbie Williams: Evakuierung aus brennendem Luxushotel

Ein ganz kurzes Video macht Lust auf das kommende Queen-Biopic „Bohemian Rhapsody“ mit Rami Malek als Freddie Mercury.

Update: 15. Mai 2018, 15:30 Uhr: Wie versprochen wurde jetzt auch der richtige Trailer veröffentlicht, der mehr Szenen und auch Teile der Handlung zeigt: https://www.youtube.com/watch?v=9Y7X6le5qmE Originalmeldung: Das Queen-Biopic „Bohemian Rhapsody“ hat schwere Zeiten hinter sich: Anfangs kam das Projekt nicht so richtig in Fahrt, zuletzt wurde im Dezember 2017 auch noch Regisseur Bryan Singer („X-Men“) gefeuert. Als Ersatz wurde Dexter Fletcher gefunden, der vor allem als Schauspieler bekannt ist, im Jahr 2016 aber bereits ein anderes Biopic gedreht hat: „Eddie The Eagle“. Nun kommt „Bohemian Rhapsody“ aber nach viel Hin und Her in diesem Jahr endlich ins Kino. Erstes Teaser-Video…