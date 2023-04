Am Donnerstag (06. April) erscheint mit „Call It A Comeback“ eine 42-minütige Dokumentation mit Higlights von Rock am Ring und Rock im Park aus 2022.

Der Film resümiert auch ein außergewöhnliches Festivaljahr, in dem nach der Corona-Pandemie wieder ein Konzertleben zurückkehrte. Nach drei Jahren Durststrecke gab es wieder einen Festival-Sommer. „Call It A Comeback“ erzählt nun auch davon, was dies für Fans und Festivalmitarbeiter und natürlich all die Musiker und Bands bedeutete. Die Donots und Sportfreunde Stiller zeigen in der Doku ihre Backstageräume. Konzertszenen gibt es von Green Day und den Beatsteaks.

Die Toten Hosen und Rock am Ring/Rock im Park

Ein Höhepunkt des Films ist natürlich der Überraschungsauftritt der Toten Hosen. „Rock am Ring ist wahrscheinlich das beste Festival in Deutschland“, sagt Campino nach dem zuvor nicht angekündigten Auftritt seiner Band. In diesem Jahr sind die Hosen in ihrem zweiten Wohnzimmer nach Düsseldorf auch wieder zu Gast.

Tagestickets erhältlich

Parallel geht in dieser Woche der Vorverkauf für Rock am Ring und Rock im Park 2023 in die nächste Phase: Tagestickets für beide Festivals sind jetzt erhältlich. Diese sind im Vorverkauf ab 99 Euro erhältlich.

Line Up für 2023

Für die Zwillingsfestivals wurden bereits Die Toten Hosen, Kings Of Leon, Limp Bizkit, Rise Against, Bring Me The Horizon, K.I.Z, Evanescence und viele mehr angekündigt. Das absolute Highlight dürfte aber der Auftritt der Foo Fighters sein.