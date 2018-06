Rock im Park 2018: Das empfehlen Ärzte bei der Sahara-Hitze

Eine kräftige Hitzewelle hat Deutschland im Griff. Das wirkt sich auch auf den Start der (großen) Festival-Saison aus. Mit „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ gehen die beiden besucherstärksten Open-Air-Events in Deutschland am Wochenende an den Start. Das Gewitter-Risiko ist dabei nicht das einzige Problem, das vor allem Sanitätern vor Ort Probleme bereitet.

Der Sanitätswachdienst begleitet das Festival mehr als eine Woche lang, bereitet sich schon Tage vor dem Start von „Rock im park“ vor und bleibt bis Anfang der nächsten Woche, um für einen reibungslosen Ablauf und die Gesundheit der Besucher zu sorgen. Bei An- und Abreise kommt es häufig noch zu Problemen oder Notfällen, die so optimal im Griff gehalten werden können.

Rock am Ring 2018: Tipps für die Gesundheit

Trinken Sie mindestens zwei Liter (besser mehr!) Wasser am Tag.

Schützen Sie Ihre Haut mit Sonnencreme und tragen Sie Kopfbedeckungen.

Im Falle von Gewitter, Sturm oder Blitzeinschlag: Suchen Sie Schutz in Autos oder Wohnmobilen. Ein Zelt bietet nicht den notwendigen Schutz!

Wählen Sie im Falle eines medizinischen Notfalls auf dem Rock im Park Gelände die Erste Hilfe Nummer für medizinische Hilfeersuchen 0700-91153010 oder den Notruf für Feuerwehr und Rettungsdienst 112.

Via „Nordbayern“

