Rock am Ring und Rock im Park 2018: Tickets, Wetter, Anfahrt, Stream

Vom 01. bis 03. Juni ist es wieder so weit: Rock am Ring und Rock im Park gehen in die nächste Runde. Foo Fighters, Gorillaz, Muse und viele mehr spielen an drei Tagen vor jeweils bis zu 80.000 Fans.

Weiterlesen Kooperation Lidl-Rockshop: Ihre Survival-Station bei Rock am Ring & Rock im Park Ein bisschen Schwund ist ja bekanntlich immer, aber auf Festivals herrschen nochmal andere Gesetze. 250 Zelte hat Lidl im letzten Jahr bei Rock am Ring und Rock im Park in den Zeltfilialen an Last-Minute-Camper verkauft. Ein Glück, dass es ihn gibt – den Lidl-Rockshop. Der Festival-Supermarkt bietet seit 2015 bzw. 2017 den Besuchern von Rock […]

Lesen Sie hier auf einen Blick: alle wichtigen Info zum Zwillingsfestival Anfang Juni, inklusive Line-Up, Tickets, Wetter, Anfahrt und TV-, wie Streamübertragung.

Rock am Ring und Rock im Park: Wie wird denn das Wetter?

Rock im Park

Nach derzeitigem Stand (Dienstagnachmittag) kommt man am Wochenende um den einen oder Regenschauer nicht herum. „Wetter.com“ meldet von Freitag bis Samstag in Nürnberg Regen bis leichtes Gewitter, Maximalwerte von 21 Grad. Wenigstens die Temperatur ist also optimal. Der Sonntag soll trocken bleiben mit Temperaturen bis 24 Grad (Regenwahrscheinlichkeit: 0 Prozent).

Rock am Ring

Das Unwetter von 2017 scheint zum Glück auszubleiben. So richtig toll wird das Wetter am Nürburgring aber auch nicht. Freitag und Samstag Höchstwerte bis 18 Grad, vor allem am Freitag Regen und leichte Gewitter. Der Samstag könnte trocken bleiben (Regenwahrscheinlichkeit: 30 Prozent). Der Sonntag wird, wie in Nürnberg, besser: 21 Grad und null Regenwahrscheinlichkeit.

Gibt es noch Tickets?

Rock am Ring bietet noch Tickets an in u.a. folgenden Kategorien:

WEEKEND FESTIVAL TICKET

GENERAL PARKING & CAMPING TICKET

GREEN PARKING & CAMPING TICKET

ROCK´N´ROLL PARKING & CAMPING TICKET

CARAVAN CAMPING TICKET

DAY FESTIVAL TICKET | FREITAG, Samstag, Sonntag

PARKING & SHUTTLE TICKET | 3 TAGE

PARKING & SHUTTLE TICKET | 1 TAG | Freitag, Samstag oder Sonntag

Rock im Park hat auch noch viele Kategorien im Programm. Eine Übersicht gibt es hier. Darunter fallen zum Beispiel Tagestickets und VIP-Pakete.

Wie komme ich zu Rock am Ring und Rock im Park?

In die Eifel zu Rock am Ring fahren Bus und Bahn. Die Wahl des richtigen Verkehrsmittels können Sie hier treffen. Zu Rock im Park gibt es alle wichtigen Informationen zur Anreise hier.

Gibt es Rock am Ring und Rock im Park auch im Stream und im TV?

Auch 2018 werden wichtige Konzerte von Rock am Ring im Fernsehen übertragen bzw. gestreamt. An welchen Tagen, zu welchen Uhrzeiten und welche Bands das betrifft, können Sie in unserer praktischen Übersicht nachlesen.

Wie sind die Sicherheitsbestimmungen?

Die Sicherheitsvorkehrungen sind, wie in den vergangenen Jahren eingeübt, groß. Alle Besucher werden um erhöhte Aufmerksamkeit und Wachsamkeit gebeten. Bei Verdachtsmomenten bitte umgehend den Ordnungsdienst oder die Polizei verständigen. Das Festivalgelände ist kein rechtsfreier Raum. Das Festival wurde gemeinsam mit den zuständigen Sicherheitsbehörden geplant und wird Tag und Nacht von der Polizei, der Feuerwehr und dem Sanitätsdienst betreut.