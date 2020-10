Sharon Stone verlor bereits ihre Großmutter und Patin durch das Coronavirus

Vor wenigen Tagen teilte die US-amerikanische Schauspielerin Sharon Stone ein Video von ihrer Schwester Kelly Stone, die sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Darin liegt die geschwächte Frau in einem Krankenhausbett und appelliert an die Menschen, die Gefahren des Coronavirus ernst zu nehmen und sich dementsprechend an das Tragen einer Maske zu halten sowie sich auf das Virus testen zu lassen. Das Video gibt es hier zu sehen. Das Video verdeutlich, dass mit einer Infektion mit Corona nicht zu spaßen ist. Kelly betonte, dass es ihr das Herz zbreche, wenn andere durchmachen müssen, was sie derzeit erlebe. Nicht nur Sharon…