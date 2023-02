„Rolling Loud Germany“: Line-up veröffentlicht

Das Line-up für die Prämiere des „Rolling Loud Germany“ steht fest. Angeführt von WizKid, Kendrick Lamar und Travis Scott, der schon 2019 bei der Ausgabe in Miami performte, kommt die Festival-Reihe erstmals auch nach Deutschland. Es findet am Wochenende vom 7. bis zum 9. Juli auf dem Messegelände in München mit zahlreichen HipHop-Acts statt.

Neben den Headlinern werden unter anderem auch Luciano, Bonez MC & RAF Camora und UFO361 auftreten. Aus den USA kommen beispielsweise Joey Bada$$, Lil Durk und Gucci Mane und aus Großbritannien Central Cee. In Person von Fireboy DML und Arya Star sind auch Afrobeats vertreten. Das ganze Lineup und Tickets gibt es hier. Der Vorverkauf hat bereits begonnen, die nächste Preisstufe startet am kommenden Montag (27. Februar).

Empfehlung der Redaktion Rap-Event Rolling Loud Festival 2023 auch in Deutschland

Das Festival in der bayrischen Landeshauptstadt ist in Europa nicht exklusiv: Das „Rolling Loud“ findet erstmalig auch in Rotterdam statt und dazu kommt die zweite Ausgabe in der portugiesischen Algarve. Angefangen hatte es als eintägige Veranstaltung in Miami 2015. Mittlerweile gehört es zu einem der größten reinen HipHop-Festivals mit Bühnen an beiden Küsten in den USA, mehreren Standorten in Europa und seinem Debüt dieses Jahr in Thailand.