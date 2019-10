ROLLING-STONE-Ausgabe 11/2019 mit exklusiver Dylan/Cash-Vinyl-Single

Das wird Sie auch interessieren





Mit der November-Ausgabe veröffentlichen wir ein besonderes Sammlerstück – eine Vinyl-Single mit Bob Dylans „Tell Me That It Isn‘t True“ und „Big River“ in einer Fassung von Bob Dylan und Johnny Cash.

„Tell Me That It Isn‘t True“ ist Take 2 des Stücks, das auf Bob Dylans Album „Nashville Skyline“ enthalten ist, bisher unveröffentlicht. „Big River“ stammt aus der einzigen gemeinsamen Aufnahme-Session von Bob Dylan und Johnny Cash – im Februar 1969 in Nashville, wo beide im selben Studio arbeiteten und von ihrem Produzenten Bob Johnston zusammengebracht wurden. Auf „Nashville Skyline“ erschien schließlich nur eines der Duette, „Girl From The North Country“.

Die historischen Aufnahmen jener Session werden nun erstmals auf Dylans „The Bootleg Series 15: Travelin‘ Thru 1967-69“ veröffentlicht. ROLLING-STONE-Abonnenten haben die Wahl: Wenn Sie diese Vinyl-Single mit einer Zuzahlung von zwei Euro bestellen möchten, schicken Sie bitte eine kurze,

formlose Nachricht an abo@rollingstone.de. Andernfalls bekommen Sie die November-Ausgabe wie üblich ohne Aufpreis und mit der beiliegenden Heft-CD.

E-MAIL: (BETREFF „DYLAN“)

ABO@ROLLINGSTONE.DE

TELEFON: 040 – 468 605 165