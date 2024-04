Mit „Songwriter“ erscheint neues Studioalbum von Johnny Cash, bei dem das Songwriting-Genie des Künstlers im Mittelpunkt steht. Die erste Single „Well Alright“ ist bereits seit dem 23. April im Stream verfügbar. Der Longplayer wird insgesamt elf Tracks enthalten. Sämtliche Songs stammen aus der Feder des US-Musikers, der am 12. September 2003 verstarb.

ROLLING STONE im April 2024 – Wir feiern 30 Jahre „American Recordings“ von Johnny Cash

Klanglich erinnert die Auftakt-Single an Cashs frühe Hits aus den 1950ern (zum Beispiel „Get Rhythm“, „Five Feet High and Rising“, „Cry! Cry! Cry!“, „Big River“), wenn er sich über einem treibenden Fundament aus Schlagzeug und Kontrabass von seiner humorvollen Seite über einen Flirt im Waschsalon zeigt.

Die erste Single „Well Alright“ hier hören:

Zu Beginn des Jahres 1993 wechselte Johnny Cash, dessen Karriere damals schon knapp vier Jahrzehnte umspannte, gerade von einem Label zu einem anderen. Obwohl es somit keinen festen Deal und keinerlei Verpflichtungen gab, machte er in den LSI Studios in Nashville eine ganze Reihe von Demoaufnahmen. Es handelte sich dabei ausschließlich um Stücke, die er in den Jahren davor selbst verfasst hatte.

Das Studio gehörte damals seiner Tochter Rosey und dem Schwiegersohn Mike Daniels: Wo er doch schon diese Songideen auf eigene Faust festhalten wollte, fanden die Aufnahmen schließlich dort statt, um der Familie damit finanziell ein wenig unter die Arme zu greifen. Wenig später dann begegnete Johnny dem US-Producer Rick Rubin – womit der Grundstein für die wichtige und produktive letzte Phase von Cashs Leben und Karriere gelegt war. Zugleich wurden besagte Songskizzen damit erst mal wieder auf Eis gelegt und wanderten vorerst in die Schublade.

Johnny Cash: So entstand „Songwriter“

Rund drei Jahrzehnte später entdeckte John Carter Cash, der Sohn von Johnny und June Carter Cash, die Demoaufnahmen wieder und reduzierte sie auf ihre Essenz: den unverkennbaren Gesang seines Vaters, eingerahmt von Gitarrenmelodien. Um die Rohversionen in ihre endgültige Form zu bringen, luden Sohn und Co-Produzent David „Fergie“ Ferguson verschiedene Gäste ins Studio ein. Dazu gehörten auch der Gitarrist Marty Stuart, der inzwischen verstorbene Bassist Dave Roe und Schlagzeuger Pete Abbott. Sie trafen sich in der „Cash Cabin“ in Hendersonville, Tennessee – genau dort, wo Johnny Cash früher schon gearbeitet hatte, um den Songs Leben einzuhauchen und die Essenz seines Songwritings herauszuarbeiten. Später wurden noch weitere Gastbeiträge von Leuten wie Dan Auerbach und Vince Gill aufgenommen, um das „Songwriter“-Album zu komplettieren.

Das kommende Album, das am 28. Juni erscheint, vereint ausschließlich Kompositionen, in denen es um die Liebe, Familie, Trauer, Schönheit und spirituelle Erlösung, auch ums Weitermachen und Überleben geht. „Songwriter“ erscheint digital als Stream und Download sowie physisch als CD und in unterschiedlichen Vinyl-Konfigurationen – unter anderem als Standard-LP (schwarz) sowie als jeweils limitierte LP-Editionen in verschiedenen Farben.

Johnny Cash: Die Tracklist von „Songwriter“

1. Hello Out There

2. Spotlight

3. Drive On

4. I Love You Tonite

5. Have You Ever Been to Little Rock?

6. Well Alright

7. She Sang Sweet Baby James

8. Poor Valley Girl

9. Soldier Boy

10.Sing It Pretty Sue

11. Like A Soldier