Verlosung zu „Das Kanu des Manitu“: Blu-ray & Mediabook gewinnen

Im August 2025 startete der zweite Teil von Michael Bully Herbigs Komödie „Der Schuh des Manitu“ in den deutschen Kinos. 24 Jahre nach dem Original ist mit „Das Kanu des Manitu“ die Fortsetzung der „Winnetou“-Parodie erschienen. Ab dem 02. Januar wird das „Kanu“ nun auch auf DVD, Blu-ray, 4K UHD und als limitiertes Mediabook im Handel erhältlich sein. ROLLING STONE verlost zwei Blu-Rays des Herbig-Films sowie ein limitiertes Mediabook. Dieses enthält eine Blu-ray, 4K UHD sowie ein 24-seitiges Booklet mit Behind-the-Scenes-Fotos und einem Auszug aus „Das Kanu des Manitu: Das Comedy-Buch zum Film“.

Die „Manitu“-Erfolgsgeschichte geht weiter

Auch der zweite Teil von Herbigs Komödie war ein Kino-Erfolg. Mit 5 Millionen Besuchern und einem Gesamtumsatz von 50,7 Millionen Euro ist „Das Kanu des Manitu“ laut den Analysen von „InsideKino“ der erfolgreichste deutsche Kinofilm in 2025. Damit überholte der Parodie-Film gleich zwei Hollywood-Blockbuster. „Ein Minecraft Film“ der Warner Bros. Studios legte mit 1,103 Millionen Zuschauern in der ersten Woche im Vergleich zu „Das Kanu des Manitu“ mit 1,102 Millionen Zuschauern zwar einen stärkeren Kinostart hin – der Film von Jared Hess belegt dennoch nur den zweiten Platz auf der Liste der erfolgreichsten deutschen Kinofilme 2025. Auch Garth Edwards „Jurassic World – Die Wiedergeburt“ konnte den Erfolg von „Das Kanu des Manitu“ nur an sich vorbeiziehen sehen und belegt den fünften Platz des Rankings.

Das Original zog damals fast 12 Millionen Zuschauer in die Kinos und ist bis heute eine der erfolgreichsten deutschen Produktionen. Mit einem gesamten Kinoumsatz von 65 Millionen Euro kann die Fortsetzung den Erfolg von „Der Schuh des Manitu“ zwar nicht übertreffen, schließt aber eindeutig daran an.

Neue Abenteuer mit Abahachi und Ranger

Der Apachenhäuptling Abahachi (Michael Bully Herbig) und sein Blutsbruder Ranger (Christian Tramitz) versuchen erneut, Frieden zwischen verfeindeten Parteien zu stiften. Doch Intrigen und alte Feinde machen ihnen einen Strich durch die Rechnung, und sie geraten in ein gefährliches Abenteuer rund um das legendäre Kanu des Manitu. Begleitet werden sie von ihrem Weggefährten Dimitri (Rick Kavanian) und dessen neuer Fachkraft Mary (Jasmin Schwiers), die für Missverständnisse und Hürden sorgen.

So kann man gewinnen

Wer teilnehmen möchte, schreibt jetzt eine E-Mail an gewinnen@rollingstone.de senden mit Name, Adresse und Telefonnummer sowie dem Stichwort „Kanu des Manitu“ in der Betreffzeile. Teilnahmeschluss ist der 06.01.2026. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!