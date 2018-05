ROLLING STONE präsentiert: Rostam + Fanpaket-Verlosung

Ob Rostam Batmanglij eines Tages zu Vampire Weekend, einer der prägendsten US-Bands der letzten zehn Jahre, zurückkehren wird? Vielleicht nicht. Dafür bringt Ezra Koenigs Arrangeur nun als Solokünstler jene Musik auf die Bühne, die bei seiner ehemaligen Gruppe live in der Regel nur vom Band kam. Längst überfällig: Ein Streichquartett (Hipsterbärte an den Geigen!) verwirklicht greifbar, sichtbar, hörbar jenes Urban-plus-Klassikfetzen-Feeling, das Vampire Weekend überhaupt erst so groß gemacht hat. Dazu die VW-typischen sumpfigen, abgedumpften Tribal-Drumklänge, die eine Ahnung vermittelten, dass die New Yorker ihre Stadt auch als Dschungel sehen.

Also alles fast beim Alten – was mehr als ausreichend ist: „Wood“ und „Bike Dream“ vom aktuellen Album „Half-Light“ gehen bereits in die Richtung der früheren Gefährten; sie knüpfen an „Young Lion“ aus dem letzten Vampire-Weekend-Werk „Modern Vampires Of The City“ an, einem der wenigen früheren Songs mit Rostam als Leadsänger.

Das neue „Gwan“ zeigt die große Richtung an, die der 34-Jährige einschlagen könnte: Pop verwoben mit traditioneller Musik; das Stück findet sein Finale ineiner Streicherinterpretation des walisischen – und wunderschönen – Wiegenlieds „Suo Gân“ aus dem 19. Jahrhundert. Vielleicht der beste Anfang, den der Weekender am Freitag bieten kann.

ROLLING STONE präsentiert: Rostam

05.06.2018 — Köln | Blue Shell

06.06.2018 — Hamburg | Nochtwache

https://youtu.be/mv6AT9cqscE Video can’t be loaded: Rostam – „Bike Dream“ [Official Music Video] (https://youtu.be/mv6AT9cqscE)

