Skandal bei Rolling Stone Weekly! Bisher gab es in unserem neuen Podcast immer Einigkeit. Aber die Zeit der Harmonie ist vorbei. Schnell zeigt sich beim Besprechen des neuen Wednesday-Albums, dass Jan ein Fan der Shoegaze-Band ist, und Hella eine Skeptikerin.

Es fallen die Worte „überwältigend“ (Jan) und „nervig“ (Hella), bis es zum Eklat kommt und Jan tränenüberströmt aus dem Podcast-Studio stürmt … Okay, ganz so dramatisch war es nicht. Aber Reinhören lohnt sich trotzdem! Nicht nur, weil unsere Meinungen diesmal wirklich weiter auseinander gehen als zuvor – wir sprechen auch über Robert Smith, der sich heldenhaft mit dem Konzern Ticketmaster anlegt, um seinen Fans günstige Konzertkarten zu ermöglichen. Und wir erinnern an den großen, leider letzte Woche verstorbenen Musiker Ryuichi Sakamoto.