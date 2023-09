Rolling Stone Weekly: Ist das Olivia-Rodrigo-Album wirklich so gut?

Vor zwei Jahren stieg Olivia Rodrigo mit der Ballade „Drivers License“ über Nacht in die höchste Popstar-Sphäre auf. Nun kehrt sie mit einem neuen Album zurück. Fünf Sterne gab dafür es im US-ROLLING-STONE – gehen wir da mit? Immerhin ist Jan erklärter Superfan, der hier auf den bisher eher skeptischen Maik trifft. Am Ende der Folge sind beide sich einig. Wer hätte das gedacht? In dieser Ausgabe von Rolling Stone Weekly besprechen wir das Album ausführlich und diskutieren auch über Rodrigos (gemunkelten) Zwist mit Taylor Swift. Die wiederum war die große Gewinnerin der MTV Video Music Awards – auch darum geht es in der Folge. Viel Spaß beim Hören!