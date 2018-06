Netflix: Diese Filme und Serien machen Lust auf die Fußball-WM

Am 14. Juli startet die Fußball-Weltmeisterschaft. Dann gibt es für Fußballfans im Grunde keine Zeit mehr für andere Freizeitbeschäftigungen. Auch nicht für Netflix, Amazon, Sky und Co. Deshalb lohnt sich gerade jetzt der Blick in die Streaming-Portale, um sich mit den richtigen Filmen und Serien für das Turnier aufzuwärmen.

Blick hinter die Kulissen

Wer sich im Zuge der Weltmeisterschaft über die dunklen Machenschaften der FIFA informieren will, der ist bei der Doku „Planet FIFA“ genau richtig. Infolge des internationalen Skandals porträtiert dieser Film die Entwicklung des Weltfußballverbandes zu einer aufgeblasenen und korrupten Geldmaschine. Wer es lieber etwas kleiner will, der kann in „Trainer!“ einen Blick hinter die Kulissen des deutschen Fußballs werfen. Die Dokumentation folgt eine Saison lang den Karrieren von drei jungen deutschen Profifußballtrainern.

Interessant wird es bei Netflix aber vor allem, wenn es um Serien geht! „21 Thunder“ zeigt Spieler und Trainer eines Fußballteams in Montreal, die vom großen Durchbruch träumen. Doch privat müssen sie Liebe, Angst, Leidenschaft und sogar Gewalt meistern. Eine Spannungsserie, die bisher eher ein Geheimtipp war. Abgefahren witzig kommt dagegen „Club de Cuervos“ daher. In der Comedyserie, die bereits drei Staffeln mitbringt, geht es um ein Geschwisterpaar, das ein Fußballteam geerbt hat und damit ganz schön zu kämpfen hat.

Fußball auf Netflix: Serien, Filme und Dokus

Serien

21 Thunder

Club de Cuervos

Filme

Das Wunder von Bern

Die heilige Fussballelf

Kick it like Beckham

Dokumentationen

Boca Juniors 3D: La película

K Benzema

Les Bleus

Planet FIFA

Premier League Legends

Straßenfußball

Trainer!

