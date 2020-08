Rolling Stones: Kooperation mit The Killers und Jacques Lu Cont?

Erst am Freitag (21. August) erschien „Imploding The Mirage“, das neue Album von The Killers. Doch bereits jetzt schürt Frontmann Brandon Flowers die Vorfreude auf eine weitere LP.

Gerade erst haben The Killers ihr neustes Album „Imploding The Mirage“ veröffentlicht (21. August), da ist die Rede bereits von einer weiteren Platte, die 2021 erscheinen soll. Denn „Imploding The Mirage“ soll das kreative Denken so angeregt haben, dass eine Reihe an weiteren Songs entstand. Im Gespräch mit „NME“ verriet Frontmann Brandon Flowers, dass der „kreative Geist“ dafür gesorgt hat, dass „in etwa zehn Monaten“ ein weiteres Album erscheinen wird. Sogar im Studio war die Band schon, um den Aufnahmeprozess zu starten. Sehr viel Zeit und Inspiration „Kennst du das, wenn Leute das einfach so sagen? Jedes Mal, wenn jemand…