Legendärer Schlagzeuger von Elvis Presley: D.J. Fontana ist tot

Dominic Joseph Fontana, der sich nur D.J. Fontana nannte, sorgte für den Rhythmus auf mehr als 400 Songs von Elvis Presley. Nun ist der Schlagzeuger am Mittwoch (13. Juni) im Alter von 87 Jahren gestorben, wie sein Sohn auf Facebook der Öffentlichkeit mitteilte. Fontana war das letzte lebende Mitglied von Presleys legendärer Band.

Weiterlesen Die Toten 2018 Dies sind die verstorbenen Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Sport 2018 Auf Facebook schrieb sein Sohn Dave zu dem Tod seines Vaters: „Ich habe versprochen, Euch auf dem Laufenden zu halten. Mein Vater ist heute Abend um 21:33 Uhr im Schlaf gestorben. Er fühlte sich sehr wohl und hatte keine Schmerzen.“

D.J. Fontana – einer der bersten Schlagzeuger aller Zeiten

D.J. Fontana wurde am 15. März 1931 in Shreveport, Louisiana, geboren und startete seine Karriere als Drummer der Hausband in der Country-Show „Louisiana Hayride“. Dort wurde die Crew um Elvis Presley auf ihn aufmerksam und engagierte ihn zum ersten Mal im Jahr 1954 für die Aufnahmen zu einem Song Presleys.

Viele versuchten zu imitieren, was er machte – angefangen mit den tanzenden Schlägen auf die Snare-Drums bei „Blue Suede Shoes“ bis hin zu der Welle von Knalleffekten, die „Hound Dog“ zum Heulen brachten. „Er hatte eine Wahnsinnstechnik und schnelle Hände, weshalb er die Buddy-Rich-Trommelwirbel spielen konnte, wann immer er wollte. Er spielte wie ein Drummer in einer Big Band – mit Vollgas“, sagte eins Levon Helm. „Mit ihm hatte Elvis ein wahres Fundament, den richtigen Architekten im Hintergrund, und er machte das Beste daraus. D.J. nahm Elvis alle Fesseln.“

https://www.youtube.com/watch?v=RAIYHXG8TVg Video can’t be loaded: D. J. Fontana Talks About His Years With Elvis (https://www.youtube.com/watch?v=RAIYHXG8TVg)

Zusammenarbeit mit Paul McCartney und Roy Orbison

Aus der Zusammenarbeit wurde eine 15 Jahre währende Langzeitbeziehung. Fontana spielte nicht nur bei fast allen Hits Presleys an den Drums, sondern war auch 1968 beim unvergesslichen Comeback-Special des Musikers dabei. In dem Buch „D.J. Fontana Remembers Elvis“ erinnerte er sich an seine Zeit mit dem King. Der Schlagzeuger trommelte aber auch für andere Musiker, darunter Dolly Parton, Roy Orbison und Paul McCartney. Für ROLLING STONE ist er einer der besten Schlagzeuger aller Zeiten.

Weiterlesen

27. Dave Grohl (Nirvana, Foo Fighters): Grohls ausdauerndes, muskulöses Drumming – herausgearbeitet in der Punkszene Washington DCs der 1980er – war auch der perfekte Schlag, um aus der Indie-Alternativeband Nirvana einen Multi-Platin-Act zu machen. „Kurt rief mich an“, erinnert sich „Nevermind“-Produzent Butch Vig. „'Ich habe jetzt den besten Schlagzeuger der Welt. Er spielt lauter und härter als jeder, den ich je getroffen habe.' Ich sagte nur: „Na klar. Aber Kurt hatte Recht. Die Drums hatten nicht mal ein eigenes Mikro. Und sie waren im Studio so laut, als wären sie verstärkt worden.“ Grohl schliff in den Vororten von Washington DC an seinem Stil, er schlug auf Kissen mit Snare-Sticks ein, die er von einer Marching Band hatte. „Deshalb“, sagte Grohl zu „Spin“, „schlug ich später auch so hart auf das Schlagzeug ein. Das kommt von den Kissen, ich hörte dazu 'Violent Pacification‘ von D.R.I.. So lange draufhauen, bis das Kondenswasser vom Schweiß von den Fenstern meines Schlafzimmers tropfte. Das war wie Sport.“ Foto: ll. All rights reserved.  Fotostrecke: Die 100 besten Schlagzeuger aller Zeiten