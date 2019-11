Danny Elfman: „Die Simpsons“ machen Schluss

Springfield oder Hawkins? Für die neue „Treehouse Of Horror“-Halloween-Episode ließen sich die Macher von der Netflix-Serie inspirieren und verpassten Lisa radikal einen abrasierten Kopf.

Alljährlich zeigt sich die langlebige Zeichentrickserie mit ihrer „Treehouse Of Horror“- Episode von der düsteren Seite. Nicht selten nehmen die „Simpsons“-Macher dabei Bezug auf andere Meilensteine des Grusel-Kinos oder auch aktuelle Trends der Film-und Serienlandschaft. So verwandelte sich Homer in der Episode „Blut und Spiele“ der 22. Staffel beispielsweise in Anlehnung an die Teenie-Vampir-Reihe „Twilight“ in eine übergewichtige Fledermaus, oder man spielte in „Hölle, Tod und Geister“ der 25. Staffel auf Stanley Kubricks „Uhrwerk Orange“ an. Auch für die nächste Halloween-Sendung soll im Oktober auf einen aktuellen Serien-Hit Bezug genommen werden. Für die 666. Folge (!) der „Simpsons“ wird Springfield…