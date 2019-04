Sinkane veröffentlicht erste Single „Dépaysé“ aus seinem neuen Album

Auf ihrem Spotify-Kanal deutet sich Großes an – der erste Rammstein-Song nach über zehn Jahren könnte schon sehr bald erscheinen.

Endlich kommt die neue Single von Rammstein: Auf Spotify deutete die Band an, dass es für die Fans in nur wenigen Tagen Erlösung gibt und das erste Rammstein-Studiomaterial seit zehn Jahren veröffentlicht wird. In der kommenden Woche erscheint also, hoffen alle, das neue Video und damit ihre erste Single aus dem bevorstehenden Album. Vielleicht „Deutschland“ oder „Du hast viel geweint“? In verschiedenen Foren wird gemunkelt, die erste Single würde „Deutschland“ heißen, andere Quellen wiederum behaupten, der neue Song hätte den Titel „Du hast viel geweint“ und das kommende Album würde „Deutschland“ betitelt. Das alles könnte in drei Tagen bestätigt werden.…