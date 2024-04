Guns N‘ Roses: Warum hat Axl Rose jetzt eine eigene Website?

Axl Rose hat jetzt eine eigene Homepage. Die Webseite namens officialaxlrose.com ging am Mittwoch (17. April) online.

Axl Rose’ schlichte Webseite

Die Seite begrüßt mit der Unterschrift des Guns-N’-Roses-Sängers auf schwarzem Grund, bevor Fotos in Plattencover-Optik auftauchen, die sich frei bewegen lassen. Zudem gibt es eine Galerie sowie einen Info-Bereich mit einer Kurzbiografie von Axl Rose in einem einzigen Satz.

Dazu heißt es schlicht: „Unverwechselbarer Gesangsstil, er hat sich einen legendären Status in der Rock-Geschichte erarbeitet.“ Der News-Reiter listet bisher nur Links zu Nachrichtenseiten mit Texten, die Ende 2023 über den Release von „The General“ von von Guns N’ Roses’ berichten.

„The General“ und sein KI-generiertes Musikvideo

Solo-Karriere im Anmarsch?

Es ist die erste Webseite des Sängers, die nicht mit seiner Band zusammenhängt. Zwar hat Axl Rose einen Instagram-Account, dieser hat allerdings keine Beiträge und verlinkt lediglich zur Webseite von Guns N’ Roses. Ähnlich steht es um einen ebenfalls auf der Webseite verlinkten TikTok-Account. Was es nun also zu bedeuten hat, dass der Musiker eine eigene Homepage aufsetzt, ist unklar.

Da Guns N’ Roses erstmals seit einigen Jahren 2024 nicht auf Tour sind, rechnen manche Fans mit Solo-Zielen des Frontmanns. Gitarrist Slash konzentriert sich schließlich ebenfalls gerade auf seine Tour mit Myles Kennedy And The Conspirators sowie auf sein im Mai erscheinendes Solo-Cover-Album „Orgy Of The Damned“. Auch Bassist Duff McKagan ist anderweitig beschäftigt: Eine Europa-Tournee zum 2023 erschienenen „Lighthouse“ ist geplant. Der Fan-Podcast „Appetite For Distortion“ mutmaßt, dass Axl Rose ein Buch plant. Beide Theorien würden zu dem Zitat passen, das die Webseite des Musikers ziert: „Du musst lernen, zu leben und zu rennen, sonst stirbst du beim Versuch.“