„Verdammt geiles Teil“: Slash schwärmt von AC/DCs „Power Up“

Wenn man Brian Johnson glauben darf, dann haben sich AC/DC in den vergangenen Jahren ein regelrechtes Song-Arsenal angelegt. So erklärte der Musiker kürzlich in einem Interview mit „NME“, dass die Band bereits so viele Ideen in petto habe, dass sie jederzeit einen Nachfolger zum bevorstehenden „Power Up“ produzieren könne. „Wir haben mehr als genug Ideen für ein weiteres Album, vermutlich sogar für zwei“ Das 17. Album der Rocklegenden wird am 13. November 2020 erscheinen. Dieses soll der Band zufolge mit zahlreichen Ideen von AC/DC-Mitgründer Malcolm Young gespickt sein, der 2017 seiner Demenzerkrankung erlag und dem man mit der neuen Platte…