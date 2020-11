AC/DC: „Power Up“-Tram fährt durch Berlin

Die Busse und Trams der BVG (Berliner Verkehrsbetriebe) schmücken normalerweise einige der lustigsten Eigenwerbungen überhaupt („Weine nicht, wenn der Regen fällt, Tram Tram, Tram Tram“), aber aktuell gibt es einige Berliner Straßenbahnen, auf denen keine Sprüche zu sehen sind – sondern Werbung für das neue AC/DC-Album. Im Grunde passt der Plattentitel „Power Up“ ja ganz gut, weil er ein wenig an „Power from above erinnert“, was einen an die Oberleitungen denken lässt.

Vorteil außerdem in Corona-Zeiten: Wenn öffentliche Verkehrsmittel zu meiden sind, kann man von außen die fahrende AC/DC-Werbebande doch eh besser sehen.

AC/DC auf Instagram: