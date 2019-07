Was verdammt nochmal ist die „Bottle Cap Challenge“?

Die frühere Plattenfirma des US-Popstars wurde an Scooter Braun verkauft – den Manager von Justin Bieber. Swift schreibt in einem vernichtenden Brief von „unablässigem, manipulativem Mobbing“. Bieber verteidigt seinen Manager.

Die Plattenfirma Big Machine Label Group (BMLG) wurde inklusive der Rechte an den sechs Multiplatin-Alben von Taylor Swift verkauft. Das bestätigte das Label am Sonntag (30. Juni). Aufgekauft wurde die frühere Firma der Pop-Sängerin von Ithaca Holdings, die Scooter Braun gehört. Braun ist unter anderem der Manager von Ariana Grande und Justin Bieber. Zusammen mit Bieber und Kanye West habe Scooter Braun die Sängerin jahrelang gemobbt. Das schreibt Swift in einem vernichtenden Brief auf Tumblr. Für Swift sei es „das schlimmste Szenario“, dass ihre Musik jetzt zum Label von Braun gehört. Auf ihrem Blog schreibt Swift, dass sie jahrelang unter…