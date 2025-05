So unverblümt behauptet RFK Jr. von sich selbst, inkompetent zu sein

Einblick: Das „Blutbad“ in der Gesundheitsbehörde von Trump und RFK Jr.

RFK Jr. will ein „Autismus-Register“. Die Leute sind sauer

Robert F. Kennedy Jr. , der Mann, den Donald Trump und die Republikaner im Kongress mit der Verantwortung für das Gesundheitssystem des Landes betraut haben, hält sich selbst nicht für qualifiziert, medizinische Ratschläge zu erteilen.

Zweifel an medizinischer Beratung trotz hoher Position

Kennedy, ein langjähriger Impfgegner, wurde am Mittwoch während einer Anhörung des Haushaltsausschusses des Repräsentantenhauses zum Masernimpfstoff befragt. Die Vereinigten Staaten sind derzeit mit dem schwersten Masernausbruch seit Jahrzehnten konfrontiert. Den Kennedy herunterzuspielen versucht , während er gleichzeitig für den Impfstoff und mehrere zweifelhafte alternative Heilmittel wirbt.

Zögerliche Antworten zu Masern- und Polioimpfungen

„Wenn Sie ein Kind hätten, würden Sie es gegen Masern impfen lassen?“, fragte der Abgeordnete Marc Pocan (D-Wisc.) Kennedy.

Kennedy zögerte, bevor er „wahrscheinlich“ antwortete. Fügte dann hinzu, dass seine Meinung „irrelevant“ sei. Und betonte, dass er nicht den Eindruck erwecken wolle, er gebe Menschen Ratschläge, wie sie ihre Kinder vor Masern schützen können. Trotz der nachgewiesenen Wirksamkeit des Impfstoffs und der Tatsache, dass er buchstäblich der oberste Gesundheitsbeamte des Landes ist.

Die Kritik am Umgang mit Impfstoffen und Gesundheitsaufklärung

„Ich glaube nicht, dass die Menschen medizinische Ratschläge von mir annehmen sollten“, sagte Kennedy.

„Das ist doch eher Ihr Zuständigkeitsbereich, denn die CDC gibt ja Empfehlungen heraus“, entgegnete Pocan.

Pocan fragte Kennedy auch, ob er seinen Kindern die Polio-Impfung geben würde, durch die die Krankheit weltweit fast vollständig ausgerottet wurde. Kennedy wollte sich dazu nicht äußern. „Ich möchte keine Empfehlungen aussprechen“, sagte er.

Aushöhlung der amerikanischen Gesundheitsinstitutionen unter Kennedy

Die Anhörung findet statt, während Kennedy das Gesundheitssystem unter seiner Kontrolle aushöhlt. Von den Centers for Disease Control über die Food and Drug Administration bis hin zum National Institute of Health.

Demokratische Stimmen schlagen Alarm

„Ich glaube nicht, dass die amerikanische Bevölkerung weniger Gesundheitsforschung, mehr Ausbrüche von Infektionskrankheiten und Kürzungen bei Medicaid will“, schrieb die demokratische Abgeordnete Rosa DeLauro (D-Conn.), ranghöchste Demokratin im Haushaltsausschuss, letzten Monat in einem Gastbeitrag für Rolling Stone . „Die Regierung hat Tausende von Experten und erfahrenen Mitarbeitern entlassen oder aus dem Dienst gedrängt, die dazu beitragen, die Amerikaner vor Infektionskrankheiten wie Masern, HIV und Tuberkulose zu schützen.“

DeLauro war bereit, Kennedy während der Anhörung am Mittwoch in die Mangel zu nehmen.

DeLauros Vorwürfe und Kennedys ausweichende Antworten

„Haben Sie vor, gegen das Gesetz zu verstoßen, indem Sie vom Kongress bewilligte Mittel einziehen?“, fragte sie. Und wies darauf hin, dass Kennedy 18 Milliarden Dollar aus dem NIH-Budget streicht und weitere Kürzungen plant. Kennedy antwortete, dass er das Geld ausgeben werde, wenn der Kongress es bewillige. Woraufhin DeLauro betonte, dass das Geld tatsächlich bewilligt worden sei.

Der Konflikt um das Budgetrecht des Kongresses

„Der Vorschlag des Weißen Hauses sieht sehr starke Kürzungen für die NIH vor“, sagte Kennedy, bevor er irgendwie weiter darauf bestand, dass er das Geld ausgeben werde, wenn es bewilligt werde. „Sie haben hier die Macht über die Geldbörse“, sagte Kennedy.

Zweite Anhörung im Senat – Kritik von Senatorin Murray

„Ich bin mir nicht sicher, ob die Regierung das verstanden hat“, sagte DeLauro. Und verwies auf die Behauptung des Direktors des Office of Management and Budget, Russell Vought, dass der Präsident vom Kongress bewilligte Gelder einbehalten könne. Kennedy wiederholte jedoch immer wieder, dass er die Gelder ausgeben werde, wenn sie bewilligt würden. DeLauro sagte schließlich, der Ausschuss werde ihn daran halten.

Kennedy wurde später am Mittwoch während einer Anhörung im Senat erneut zu den Kürzungen bei den NIH befragt.

Unwissenheit und fehlende Daten als Antwort

„Wie viele Mitarbeiter wurden im klinischen Zentrum der NIH abgebaut?“, fragte Senatorin Patty Murray (D-Wash.), nachdem sie die Geschichte einer ihrer Wählerinnen erzählt hatte, die eine Krebsbehandlung benötigt. Kennedy sagte, er wisse es nicht. Und werde diese Information später nachreichen. Was Murray als ‚nicht akzeptabel‘ bezeichnete. Murray fragte dann, ob Kennedy wirklich glaube, dass eine Halbierung der NIH-Mittel nicht zu weiteren Geschichten über Amerikaner führen werde, die nicht die medizinische Versorgung erhalten, die sie benötigen.

„Ich denke, dass die jetzt vom NIH vorgeschlagenen Kürzungen wehtun werden“, räumte Kennedy ein.

Gesundheitsvorsorge in Gefahr – und fragwürdiges Verhalten im Alltag

Kennedy mag verwirrt sein über die vom Kongress bewilligten Mittel für das Gesundheitswesen und die Gesundheitsforschung des Landes. Und darüber, wie sich die Kürzungen auf das NIH auswirken. Aber er hat sicherlich Recht damit, dass es für Amerikaner wahrscheinlich keine gute Idee ist, medizinische Ratschläge von ihm anzunehmen.