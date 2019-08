Song des Tages: Otis Redding – „I’ve Been Loving You Too Long“

Otis Redding und Soul-Crooner „Iceman“ Butler saßen nach einem Gig in Reddings Hotelzimmer in Buffalo, New York, zusammen, und Butler sang ihm einen halbfertigen Song vor, an dem er gerade arbeitete.

„Hey, Mann, das ist ein Smash-Hit“, sagte Redding. „Laß mich mal damit herumprobieren, vielleicht fällt mir etwas dazu ein.“ Es fiel ihm dann etwas dazu ein.

Erschien 1965 als Single. Zuletzt gab es einen hinreißenden Einsatz in der 3. Staffel von „Twin Peaks“.

I’ve been loving you too long to stop now

You were tired and you want to be free

My love is growing stronger, as you become a habit to me

Oh I’ve been loving you a little too long

I don’t want to stop now, oh

With you my life

Has been so wonderful

I can’t stop now

You were tired and your love is growing cold

My love is growing stronger as our affair affair grows old

I’ve been loving you a little too long, long

To stop now

Oh, oh, oh

I’ve been loving you a little bit too long

I don’t want to stop now no, no, no

Don’t make me stop now, no baby

I’m down on my knees please, don’t make me stop now

I love you, I love you

I love you with all of my heart

And I can’t stop now

Please, please don’t make me stop now