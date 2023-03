Erstes Songwriting-Camp für Flinta* in den Circle Studios in Berlin

Gruppenfoto in den Circle Studios

Das Female* Producer Collective (kurz „FPC“), das gegründet wurde, um der geringen Frauenquote in der Musikproduktion entgegenzuwirken, und Sony Music haben am vergangenen Wochenende das erste Songwriting-Camp in Berlin durchgeführt. Bei dem dreitägigen Event kamen Produzentinnen des FPC und ausgewählte Künstlerinnen zusammen, um gemeinsam Songs zu schreiben. Während der drei Tage arbeiteten insgesamt 14 Produzentinnen und acht verschiedene Künstlerinnen, wie beispielsweise Wilhelmine und Dilla, zusammen und produzierten 12 Demos.

Lena Leick, Projektleiterin des Female* Producer Collectives, resümiert: „Die drei Tage haben eindrucksvoll gezeigt, auf welch hohem Niveau die Produzentinnen arbeiten.“ Außerdem sei die Freude über die Songs, die gemeinsam mit den Künstlerinnen entstanden sind, groß.

In den bisherigen zwei Projektrunden des bundesweiten Förderprogramms wurden aus über 250 Bewerbungen insgesamt 35 Produzentinnen in das Collective aufgenommen.

Female* Producer Prize 2023 wird erneut stattfinden

In diesem Jahr wird zudem erneut der Female* Producer Prize ausgerufen. Letztes Jahr entstand erstmalig die Auszeichnung, initiiert durch den Verband Music Women* Germany und mit Unterstützung von Sony Music, um Produzentinnen aus ganz Deutschland zu fördern und sichtbar zu machen. Damals konnten Novaa, Jenny Gerdts, GOTOPO, Maxi Menot und Nora Medín den Wettbewerb für sich gewinnen.

Das Female* Producer Collective wird von der Initiative Musik gGmbH mit Projektmitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert.

