Spoon sind zurück – mit gleich zwei Singles

 Spoon melden sich drei Jahre seit ihrem letzten Album mit zwei neuen Songs zurück. Alles zum heutigen Release.

von 
Spoon

Spoon  |  Heute erscheinen ihre Singles „Chateau Blues“ und „Guess I'm Falling In Love“ Foto: michelle-shiers. michelle-shiers. All rights reserved.

Spoon wurden 1993 in Austin, Texas von Sänger und Gitarrist Britt Daniel sowie Schlagzeuger Jim Eno gegründet. Die Band zählt zu den prägenden Namen des Indie-Rock: Bis heute haben sie zehn Studioalben, vier EPs und 26 Singles, veröffentlicht, darunter „Lucifer On The Sofa“ von 2022.

Release im Doppelpack

Nun gibt es erstmals wieder neue Musik der Band seit „Lucifer On The Sofa“. Heute um 15 Uhr erscheinen die beiden Singles „Chateau Blues“ und „Guess I’m Falling In Love“. Beide Songs sind in Austin und Rhode Island entstanden und haben nach Angaben der Band einen jeweils ganz eigenen Charakter. Fans der Indie-Rock-Band können also gespannt sein.

„Normalerweise warten wir, bis ein Album fertig ist. Diesmal dachten wir: Die Songs sind da – also raus mit ihnen“, sagt Britt Daniel.Zeitgleich starten Spoon ihre erste US-Tour seit längerer Zeit, viele Termine davon gemeinsam mit den Pixies. Für Daniel ist das ein Höhepunkt: „Eine der größten Bands aller Zeiten. Wir können es kaum erwarten“, freut sich der Musiker.

Lucifer On The Sofa
„Chateau Blues“ und „Guess I’m Falling In Love“ sind ab heute um 15 Uhr auf allen Streamingplattformen verfügbar.

