„Star Wars“: Alle Filme in der Kritik

4 von 10

07. „Star Wars: The Last Jedi“. Rian Johnsons missratener Film zeigt, was passiert, wenn man jemanden auf den Regiestuhl lässt, der die Saga gar nicht kennt. Beispiel: Im Vorgängerfilm, „The Force Awakens“, bietet Luke seine Hilfe an – hier bestreitet er es. Und so weiter. Silberfüchse, Monte- Carlo-Casino, Stampede – ganz, ganz schlimm. ★ ★

Foto: Walt Disney Pictures. All rights reserved.